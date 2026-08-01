أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب رحيل جون إدوارد المدير الرياضي السابق بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أنه كان يتمنى استمراره بفضل نجاحاته مع الفريق الموسم الماضي.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اللعيب المذاع على إم بي سي مصر: «مجلس إدارة الزمالك قدر يوفر فلوس ويفك أزمة القيد ويحصل على الرخصة المحلية وبالتالي الأفريقية، وأثناء ذلك كان في فكر من جون إدوارد إن يكون في مدير فني أجنبي، ويكون معتمد جمال معاه».

وأضاف: «حصل حوارات بين المشرفين على الكرة في الزمالك مع المدير الرياضي، ومتفقوش إن الشكل القديم اللي أخد بطولة الدوري، يقدر يكمل».

وتابع عضو مجلس الزمالك: «أنا كان نفسي جون إدوارد يكمل بالمجموعة بتاعته، الراجل نجح وكان لازم يكمل، وسبب رحيله تصميمه على رحيل المدير الفني معتمد جمال».