كشف غموض العثور على جثة شبه متحللة داخل أرض زراعية بكفر شكر

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية غموض واقعة العثور على جثة شبه متحللة داخل أرض زراعية بقرية الشقر التابعة لمركز كفر شكر، حيث تبين أن الجثة لشخص يُدعى أحمد. م، كان متغبًا منذ عدة أيام، وتمكنت أسرته من التعرف عليه.



وكان أهالي قرية الشقر قد عثروا على الجثة داخل أرض زراعية، وأبلغوا الأجهزة الأمنية، التي انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ

وبالفحص تبين أن الجثمان في حالة شبه تحلل، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى كفر شكر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتوفى.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت رجال المباحث بسرعة استكمال التحريات حول ملابسات الواقعة، وسؤال أسرة المتوفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.