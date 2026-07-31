خلافات زوجية تنتهي بطعنات دامية في القليوبية.. تفاصيل صادمة

شهدت قرية طحانوب التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، بعدما تحولت خلافات زوجية إلى اعتداء بالأسلحة البيضاء، أسفر عن إصابة شقيقين بإصابات بالغة، من بينها جرح نافذ بجوار القلب.



وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغًا بوقوع اعتداء على الشقيقين هشام أ.ع. ويوسف أ.ع.، إثر خلافات نشبت مع عدد من الأشخاص بسبب نزاع عائلي.



وبالانتقال والفحص، تبين إصابة هشام أ.ع. بجرح نافذ بجوار القلب وإصابات متفرقة بالجسد، فيما أُصيب شقيقه يوسف أ.ع. بجروح في الرأس والذراع والقدم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة تعود إلى خلافات بين سيدة وزوجها، بعدما أقامت دعوى طلاق للضرر وحصلت على حكم بالتطليق، الأمر الذي دفع الزوج، بحسب التحريات، إلى الاستعانة بعدد من أقاربه والتوجه للاعتداء على شقيقيها، ما أسفر عن إصابتهما.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وكلفت جهات البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.