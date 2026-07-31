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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع طالب غرقا داخل حمام سباحة بكفر شبين القناطر في القليوبية

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

لقي الطالب أحمد محمد عبدالعال، البالغ من العمر 18 عامًا، مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة بمنطقة كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان تفوقه في امتحانات الثانوية العامة.


البداية تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا يفيد بغرق طالب داخل أحد حمامات السباحة بكفر شبين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة الطالب أحمد محمد عبدالعال، 18 عامًا.
وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية محافظة القليوبية كفر شبين شبين القناطر مستشفى شبين القناطر المركزي

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