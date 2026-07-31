وزير الأوقاف يفتتح مسجد الأقصى بحي الحوال بمدينة السنبلاوين.. صور

افتتح الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، واللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، مسجد الأقصى بحي الحوال بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، في إطار اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله مبنًى ومعنًى، وتعزيز دور المسجد في نشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الدينية والوطنية.

ونُقلت شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية وشاشات التليفزيون المصري، واستُهلت بتلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ السعيد فيصل.

خطبة الجمعة اليوم

وألقى خطبة الجمعة وأمَّ المصلين الدكتور مصطفى الحاروني - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، تحت عنوان: «الرشوة وأثرها في إفساد المجتمع»، مؤكدًا أن الرشوة من كبائر الذنوب، ومن أخطر صور الفساد التي تهدم القيم، وتضيع الحقوق، وتشيع الظلم، وتعرقل مسيرة التنمية، داعيًا إلى التمسك بالأمانة والنزاهة، وترسيخ قيم العدل والإخلاص في العمل، والقيام بالواجبات على الوجه الذي يرضي الله تعالى، ويحفظ مصالح الوطن والمواطن.

وفي الخطبة الثانية، تناول إعلان نتيجة الثانوية العامة، موجِّهًا رسالة دعم وأمل إلى الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق، مؤكدًا أن النجاح لا يتوقف عند محطة واحدة، وأن تعثر الإنسان في مرحلة من المراحل لا يعني نهاية الطريق، بل قد يكون بداية لنجاح أكبر، داعيًا إلى عدم الاستسلام لليأس أو القنوط، ومواصلة السعي والاجتهاد، والثقة في رحمة الله تعالى، وأن لكل مجتهد نصيبًا من التوفيق.