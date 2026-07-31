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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 55 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في مصر تراجعًا في أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 31-7-2026 على مستوى محلات الصاغة.

سعر الذهب يتراجع 

وفقد سعر جرام الذهب بقيمة 55 جنيهًا على الأقل مقارنة بما كان عليه أمس.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث سعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5940 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6788 جنيها للشراء و6731 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6222 جنيها للشراء و6170 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5940 جنيها للشراء و5890 جنيهًا للبيع.

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5019 جنيها للشراء و5048 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.52 ألف جنيه للشراء و 47.12 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4038 دولارا للشراء و4077 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

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