نزل 55 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن

شهد سعر الذهب في مصر تراجعًا في أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 31-7-2026 على مستوى محلات الصاغة.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب بقيمة 55 جنيهًا على الأقل مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث سعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5940 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6788 جنيها للشراء و6731 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6222 جنيها للشراء و6170 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5940 جنيها للشراء و5890 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5019 جنيها للشراء و5048 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.52 ألف جنيه للشراء و 47.12 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4038 دولارا للشراء و4077 دولارا للبيع.