سعر الذهب في الصاغة الآن

شهد سعر الذهب في مصر استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 31-7-2026، داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

ويستمر ثبات سعر جرام الذهب من دون تغيير بعد استقراره منذ إغلاق تداولات أمس .

تحركات سعر الذهب

وارتفع سعر الذهب مساء أمس مقدار 60جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5975 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6828 جنيها للشراء و 6742 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6259 جنيها للشراء و 6181 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 5975 جنيها للشراء و 5900 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5121 جنيها للشراء و 5057 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.8 ألف جنيها للشراء و 47.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية

بلغ سعر أوقية الذهب 4104 دولار للشراء و 4103 دولار للبيع.