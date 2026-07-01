نتنياهو وكاتس يعلنان تدمير أنفاق لحزب الله في بوفورت بـ700 طن متفجرات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقًا قال إنها تابعة لحزب الله في منطقة بوفورت بجنوب لبنان، باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات.



وجاء في بيان مشترك أن العملية نُفذت ردًا على ما وصفته إسرائيل بـ"انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدين أن تل أبيب "لن تقبل بأي خرق للاتفاق".



وأضاف البيان أن أي محاولة من جانب حزب الله لاستهداف قوات الجيش الإسرائيلي أو المواطنين الإسرائيليين "ستُقابل برد قاسٍ وحازم"، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، ومواصلة استهداف ما وصفه بـ"البنية التحتية الإرهابية"، لمنع الحزب من استعادة قدراته العسكرية.



ولم يصدر حتى الآن تعليق من حزب الله أو السلطات اللبنانية بشأن البيان الإسرائيلي.