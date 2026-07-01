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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تثبيت الفائدة الأمريكية.. أبرز المكاسب المتوقعة للاقتصاد المصري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في وقت يواصل فيه الاقتصاد العالمي مواجهة تحديات التضخم وتباطؤ النمو، جاء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ليؤكد استمرار نهج الحذر في إدارة السياسة النقدية. ويترقب العديد من الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها مصر، تداعيات هذا القرار لما له من تأثير مباشر على حركة الاستثمارات وتكلفة التمويل العالمية.

قرار متوقع في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي

قال الدكتور رمضان معن، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة طنطا، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا إلى حد كبير، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، وحرص البنك المركزي الأمريكي على متابعة تطورات معدلات التضخم وأداء سوق العمل قبل الإقدام على أي تعديل جديد في سياسته النقدية.
 

وأوضح، أن الفيدرالي يفضل في المرحلة الحالية التريث، انتظارًا لمؤشرات اقتصادية أكثر وضوحًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري

وأشار رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة طنطا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية يحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، موضحًا أن القرار يحد من الضغوط الناتجة عن اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة.

وأضاف أن هذه الخطوة تدعم استقرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، كما تقلل من احتمالات خروج رؤوس الأموال بشكل مفاجئ، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي داخل السوق المصرية.

مرونة أكبر أمام البنك المركزي المصري

وأكد رمضان معن أن القرار الأمريكي يمنح البنك المركزي المصري مساحة أوسع لإدارة السياسة النقدية وفقًا للظروف الاقتصادية المحلية، بعيدًا عن الضغوط التي قد تنتج عن أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وأوضح أن تثبيت الفائدة من جانب الفيدرالي لا يعني بالضرورة أن يتبنى البنك المركزي المصري القرار ذاته، وإنما يتيح له مرونة أكبر في تقييم المؤشرات الاقتصادية المحلية، وعلى رأسها معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، ومستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، بما يخدم أهداف الاقتصاد الوطني.

دعم للاستثمار وتخفيف أعباء الاقتراض

وأشار إلي أن استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية يسهم في الحد من الضغوط المتعلقة بتكلفة الاقتراض الخارجي، كما يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خاصة إذا استمرت الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين.

ولفت إلى أن استقرار السياسات النقدية العالمية يمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الثقة، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الأسواق الناشئة التي تسعى إلى جذب رؤوس الأموال.

التأثير مرهون بتطورات الاقتصاد العالمي

واختتم الدكتور رمضان معن تصريحاته بالتأكيد على أن المكاسب التي قد يحققها الاقتصاد المصري من قرار تثبيت الفائدة الأمريكية ستظل مرتبطة بمسار الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أي تغير في معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة أو عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة سيعيد تشكيل المشهد المالي العالمي، وهو ما يستدعي استمرار المتابعة الدقيقة من جانب صناع السياسة النقدية في مصر، واتخاذ القرارات المناسبة بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الدولية.

الاقتصاد الاستثمارات البنك المركزي سعر الصرف الفائدة الأمريكية

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