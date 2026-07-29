عقب تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية... اعرف سعر الدولار في مصر اليوم

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، في ثاني اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برئاسة كيفن وارش.

وشهد سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء تحركا طفيف بقيمة 20 قرشا.

سعر الدولار في مصر اليوم

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أبوظبي الإسلامي وقناة السويس إلى:

سعر شراء: 50.70 جنيه.

سعر بيع: 50.80 جنيه.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو:

سعر شراء: 50.68 جنيه.

سعر بيع: 50.78 جنيه.

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك الأهلي، مصر، التعمير والإسكان، HSBC، العربي الإفريقي، المصرف المتحد، نكست ليسجل نحو:

سعر شراء: 50.65 جنيه.

سعر بيع: 50.75 جنيه.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك فيصل الإسلامي، البركة والكويت الوطني نحو:

سعر شراء: 50.63 جنيه.

سعر بيع: 50.73 جنيه.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك بيت التمويل الكويتي، لنحو:

سعر شراء: 50.64 جنيه.

سعر بيع: 50.74 جنيه.

وبلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أبوظبي التجاري، الإسكندرية،كريدي أجريكول والتجاري الدولي CIB لنحو:

سعر شراء: 50.60 جنيه.

سعر بيع: 50.70 جنيه.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المصرف العربي نحو:

سعر شراء: 50.54 جنيه.

سعر بيع: 50.64 جنيه.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي عند:

سعر شراء: 50.40 جنيه.

سعر بيع: 50.50 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

سعر شراء: 50.64 جنيه.

سعر بيع: 50.78 جنيه.