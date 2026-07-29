عرضت الفكرة على الرئيس السيسي ونجحت.. مهاب مميش يكشف كواليس إنشاء قناة السويس الجديدة

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، أنه عقب توليه منصب رئيس هيئة قناة السويس كانت هناك أزمة وهو جنوح سفينة في الممر الملاحي تسبّبت في توقف حركة الملاحة .



وقال مهاب مميش في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة “النهار”: "بعد ما توليت منصب رئيس هيئة قناة السويس جنحت سفينة في قناة السويس وفكرت في أن تكون قناة السويس في اتجاهين ودرست الأمر وعرضت على الرئيس السيسي إنشاء قناة ثانية جديدة لتسهيل حركة السفن داخل الممر الملاحي".



وتابع مهاب مميش: "فكرة قناة السويس الجديدة نجحت وقللت زمن العبور في قناة السويس".

وأكمل مهاب مميش: "إحنا اتعلمنا الانضباط في كل شيء داخل المؤسسة العسكرية".

