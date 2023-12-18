تشكيل قوة مصرية.. مهاب مميش يكشف تفاصيل تأمين حركة الملاحة بقناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، أن قناة السويس هي شريان الحياة للإقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القناة توفر العملة الصعبة، وأي تأثير على قناة السويس يؤثر على الدولة.

وقال مهاب مميش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مصر تسعى لتأمين السفن العابرة خاصة من منطقة شمال باب المندب بالبحر الأحمر، بواسطة قوات حماية دولية، منوها بأن مصر تتواجد بالمنطقة.

القوات البحرية المصرية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، أنه لا بد من تشكيل قوة مصرية، لضمان انتظام حركة الملاحة في قناة السويس، وتأمين السفن العابرة، مؤكدا أن القوات البحرية المصرية قادرة على تنفيذ ذلك.