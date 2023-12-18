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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تشكيل قوة مصرية.. مهاب مميش يكشف تفاصيل تأمين حركة الملاحة بقناة السويس

الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش

أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، أن قناة السويس هي شريان الحياة للإقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القناة توفر العملة الصعبة، وأي تأثير على قناة السويس يؤثر على الدولة.

وقال مهاب مميش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مصر تسعى لتأمين السفن العابرة خاصة من منطقة شمال باب المندب بالبحر الأحمر، بواسطة قوات حماية دولية، منوها بأن مصر تتواجد بالمنطقة.

 

القوات البحرية المصرية

وتابع  مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، أنه لا بد من تشكيل قوة مصرية، لضمان انتظام حركة الملاحة في قناة السويس، وتأمين السفن العابرة، مؤكدا أن القوات البحرية المصرية قادرة على تنفيذ ذلك.

الفريق مهاب مميش قناة السويس السفن العابرة قوات حماية دولية تأمين السفن

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