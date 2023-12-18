اللواء عبد الكريم السيد: مصر تحتاج رجل دولة بحجم السيسي ليقود عجلة التنمية|فيديو

تقدم اللواء عبد الكريم السيد، وكيل الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس السابق، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال اللواء عبد الكريم السيد، وكيل الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس السابق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية خاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية،: "مصر تعيش زخما سياسيا غير عادي".

وأضاف: "الفترة التي نمر بها فترة عصيبة والمخاطر من كل الاتجاهات الاستراتيجية"، لافتا: "مصر تحتاج رجلا سياسيا ورجل دولة بحجم الرئيس السيسي ليقود المسيرة وعجلة التنمية".

وأكد اللواء عبد الكريم السيد، وكيل الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس السابق،: "مصر قضت على الإرهاب في شمال سيناء بفضل قواتها المسلحة".

