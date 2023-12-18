برلماني سابق: السيسي أحق من يحكم مصر.. وأتوقع سيتم التركيز على الشق الاقتصادي

هنأ المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب السابق، الشعب المصري على فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب السابق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية خاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية،: "الرئيس السيسي حصن الأمان لمصر والمصريين، ولديه الدراية السياسية والوعي السياسي الكافئ لقيادة مصر لمرحلة جديدة أكثر تقدما".

وأشار المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب السابق،: "الرئيس السيسي أحق من يحكم مصر.. وأتوقع أنه سيتم التركيز على الشق الاقتصادي".

وأوضح المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب السابق،: "حان الوقت لاختيار الحلول الجذرية عن طريق حكومة قوية مختصة في الاقتصاد".

