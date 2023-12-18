عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني سابق: السيسي أحق من يحكم مصر.. وأتوقع سيتم التركيز على الشق الاقتصادي

السيسي
السيسي

هنأ المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب السابق، الشعب المصري على فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024.

txt

«مستقبل وطن» بكفر الشيخ ينظم مسيرة بالسيارات احتفالاً بفوز الرئيس السيسي ..شاهد

txt

وزير الزراعة مهنئا السيسي: نتيجة الانتخابات تدل على وعي شعب مصر بأهمية المرحلة

وقال المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب السابق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية خاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية،: "الرئيس السيسي حصن الأمان لمصر والمصريين، ولديه الدراية السياسية والوعي السياسي الكافئ لقيادة مصر لمرحلة جديدة أكثر تقدما".

 

وأشار المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب السابق،: "الرئيس السيسي أحق من يحكم مصر.. وأتوقع أنه سيتم التركيز على الشق الاقتصادي".

 

وأوضح المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب السابق،: "حان الوقت لاختيار الحلول الجذرية عن طريق حكومة قوية مختصة في الاقتصاد".
 

السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة تهنئ الرئيس السيسي وتؤكد: اختيار من الشعب لاستكمال مسيرة النجاح

وزير المالية مهنئًا السيسي: أديتم أمانة الوطن بإخلاص.. فكنتم محل ثقة الشعب

وزير قطاع الأعمال مهنئا الرئيس السيسي: المشهد الديمقراطي يعبر عن عمق الوعي الشعبي

متى تجب الزكاة في ذهب المرأة؟.. لو بتستثمره لازم تطلع 2.5%

كأس العالم للأندية.. الأهلي يستعد للتوجه لملعب الجوهرة لملاقاة فلومينينسي

أحد أفضل الأندية العربية.. جوارديولا يتغني بالنادي الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القوات البحرية تحصل على وسام التميز في استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية

إشارات المررو تتحول إلي لافتات لدعم فلسطين في ثالث أكبر مدن إيطاليا..فيديو

بدقيق الأرز ولبن بودرة.. طريقة عمل سحلب بأقل التكاليف

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ