«مستقبل وطن» بكفر الشيخ ينظم مسيرة بالسيارات احتفالاً بفوز الرئيس السيسي ..شاهد

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، مسيرة حاشدة بالسيارات احتفالاً بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاسح وتوليه فترة رئاسية جديدة وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج الانتخابات الرئاسية 2024.

انطلقت المسيرة بما يقرب من 1000 سيارة ملاكي من الطريق المجاور لجامعة كفر الشيخ، وتفرعت المسيرة في عدد من الطرق حاملة الأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط ترديد الأغاني الوطنية الحماسية بين قيادات وكوادر الحزب والمواطنين المنضمين للمسيرة.

كما نظم الحزب العديد من المسيرات بكافة المراكز والمدن بالمحافظة، احتفالا بفوز المرشح الرئاسي الذي أعلن حزب مستقبل وطن دعمه وتأييده حتى قبل فتح باب الترشح للانتخابات.

من جانبه، أكد المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، أن الحزب يجني اليوم ثمار دعمه للرئيس في الانتخابات الرئاسية بفرحة عارمة لكل المصريين ابتهاجاً بالفوز الكاسح والمشاركة غير المسبوقة في أي انتخابات سابقة من المواطنين من لهم حق التصويت.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن لم يتردد لحظة واحدة في دعم وتأييد مرشحه الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقام العديد من المؤتمرات الداعمة لتوليه فترة رئاسية جديدة وكانت الصورة المشرفة لكل المصريين في وقوفهم خلف قائدهم في أيام الانتخابات استكمالاً لمسيرة التنمية ولمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية التي يتعرض لها الوطن.

وأشاد أحمد علاء جعفر، أمين تنظيم الحزب بمحافظة كفر الشيخ، بجهود أعضاء الحزب والمصريين جميعاً في الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم الرئيس السيسي فى الانتخابات لثقتنا فى الرئيس السيسي لاستكمال المشروع الوطني الذى تبناه وأيضا لمواجهة التحديات التى تحاك بالوطن والتى لا يستطيع أن يواجهها مرشح آخر غير الرئيس السيسي.

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