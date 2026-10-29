الأهلي ينهي اتفاقه مع علي حمدي ويتبقى التفاوض مع البنك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مقرب من علي حمدي لاعب البنك الأهلي أكد أن النادي الأهلي انهى اتفاقه مع اللاعب ووكيله خلال الأيام الماضية للتعاقد معه في يناير المقبل.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، علي حمدي يرحب بالانضمام إلى صفوف الأهلي وأبدى موافقته على الرحيل إلى الأهلي في يناير.

وتابع، تم الاتفاق مع اللاعب على الانضمام للأهلي لمدة موسمين بخلاف نصف الموسم الجاري حيث سينضم اللاعب في يناير.

واختتم، حتى الآن الأهلي لم يتفاوض مع إدارة البنك الأهلي حول ضم اللاعب وهناك تفكير بدخول أحمد رضا في الصفقة.