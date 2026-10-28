أحمد بلال: لا نشجع الزمالك لأنه منافس الأهلي.. واحترامنا له واجب

تحدث أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، عن موقفه من تشجيع نادي الزمالك، مؤكدًا أن المنافسة بين القطبين لا تمنع الاحترام المتبادل، كما علّق على التصريحات المتكررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كراهية النادي الأهلي.

وقال أحمد بلال عبر قناة الأهلي: «إحنا مبنشجعش الزمالك لأنه منافسنا، لكن بنحترمه وبنقدّره، وعندنا كل الاحترام لنادي الزمالك لأنه قطب من أقطاب الكرة المصرية، بس أكيد مش هشجعه».

وأضاف: «أما فكرة إن كل شوية حد يطلع على السوشيال ميديا ويقول أنا بكره الأهلي، فإيه يا حبيبي؟ هو الأهلي عملك حرقان ليه؟!».

وتأتي تصريحات نجم الأهلي السابق في ظل المنافسة الجماهيرية المستمرة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، وما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من تفاعل واسع مع نتائج الفريقين وتصريحات نجومهما السابقين.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

على جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لمواجهة مودرن سبورت، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد القاهرة، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مصالحة جماهيره واستعادة الانتصارات، ومواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.