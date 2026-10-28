شباب الزمالك عتاولة.. محمد حمد يعلن عن نفسه بقوة أمام المقاولون العرب

في ليلة استثنائية، خطف محمد حمد، لاعب الزمالك الشاب، الأنظار بعدما قدم أداءً مميزًا أمام المقاولون العرب، وأسهم بشكل مباشر في هدفي فوز الفريق الأبيض بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولم يحتج اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا إلى وقت طويل لإثبات قدراته، إذ شارك بديلًا في الدقيقة 45، قبل أن يفتتح التسجيل للزمالك مع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 46، ليمنح فريقه التقدم في اللقاء.

وواصل محمد حمد تألقه خلال الدقائق المتبقية، بعدما صنع الهدف الثاني الذي سجله الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 88، ليضع بصمته في هدفي الانتصار، ويؤكد امتلاكه إمكانات واعدة تستحق المتابعة.

وقدم لاعب الزمالك الشاب نموذجًا مميزًا للاستغلال الأمثل للفرص، بعدما حوّل دقائق مشاركته القليلة إلى ليلة لا تُنسى، ليبرز اسمه كأحد الوجوه الشابة التي يمكن أن تمثل إضافة للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.