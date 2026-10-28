قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق محدود في مول مصر بمدينة 6 أكتوبر وإخلاء الزوّار
صرف معاشات شهر نوفمبر لـ 11.5 مليون مستحق الأحد
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم القطارين في إسبانيا إلى 68 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب
داخل «جركن» بحوزة فني تكييف.. تفاصيل إحباط تهريب 30 تمساحًا صغيرًا بقطار أسيوط
سامي قمصان: الزمالك لم يصنع فرصًا خطيرة .. والحظ لم يُحالف المقاولون العرب
ابنة الزعيم الغاني الراحل نكروما: الرئيس عبدالناصر تدخل شخصيًا لإتمام زواج والدي من مصرية
بوتين يثمن دور مصر المحوري ويؤكد حرص روسيا على تعزيز التنسيق السياسي لخفض التصعيد بالشرق الأوسط
علي الدين هلال: مفيش رئيس تحدث عن عدم المساس بالدستور علانية من قبل باستثناء الرئيس السيسي
مُسيّرتان مُفخختان تنفجران فوق المنصوري وقصف مدفعي وعمليات نسف إسرائيلية في جنوب لبنان
القيادة المركزية الأمريكية تنفي اصطدام سفن تجارية بألغام أثناء عبورها مضيق هرمز
وزير الخارجية: لا تنازل عن حقوقنا المائية.. ووافقنا مؤخرًا على إنشاء 36 سدًا في حوض النيل الجنوبي
وزير الخارجية: بذلنا جهودا كبيرة في إقناع الفصائل الفلسطينية بتسليم السلاح ولكن رد الفعل الإسرائيلي سلبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال: الزمالك يدخل كل بطولة للمنافسة.. وشيكوبانزا من أهم لاعبي الفريق

شيكوبانزا
شيكوبانزا
حسن العمدة

تحدث معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الفوز على المقاولون العرب، مؤكدًا صعوبة المباراة في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها المنافس خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أهمية حصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة في الدوري المصري الممتاز.

وقال معتمد جمال، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن مواجهة المقاولون العرب كانت صعبة للغاية، خاصة أن الفريق يقدم مستويات جيدة في الدوري خلال آخر المباريات، ونجح في حصد عدد من النقاط التي ساعدته على تحسين موقفه في جدول الترتيب.

وأضاف المدير الفني للزمالك أن الجهاز الفني عمل على توزيع مجهود اللاعبين على مدار الـ90 دقيقة، من أجل الحفاظ على الأداء طوال اللقاء، مشيرًا إلى أن اللاعبين نفذوا المطلوب منهم بشكل جيد، رغم وجود بعض الأخطاء التي يعمل الجهاز الفني على تصحيحها.

وأوضح معتمد جمال أنه راضٍ عن أداء الزمالك على المستويين الدفاعي والهجومي، مؤكدًا أن الهدف الأهم كان تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

معتمد جمال يتحدث عن قرعة دوري أبطال أفريقيا

وعن قرعة دوري أبطال أفريقيا، أكد المدير الفني للزمالك أن تركيز الفريق كان منصبًا بالكامل على مواجهة المقاولون العرب، لتجنب فقدان النقاط والابتعاد عن المنافسة في الدوري المصري.

وشدد على أن الزمالك يدخل جميع البطولات بهدف المنافسة على ألقابها، سواء كأس الرابطة أو كأس مصر أو دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن الفريق يحترم جميع المنافسين، ويسعى دائمًا إلى تحقيق أفضل النتائج بغض النظر عن اسم المنافس.

معتمد جمال: شيكوبانزا من أهم لاعبي الزمالك

وتطرق المدير الفني للزمالك إلى سر تمسكه باللاعب شيكوبانزا، مشيرًا إلى أنه قدم مباراة مميزة أمام المقاولون العرب، بعيدًا عن تسجيله هدف اللقاء.

وقال معتمد جمال إن شيكوبانزا لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق، لكنه يحتاج إلى أن يكون في أفضل حالاته الذهنية والفنية حتى يتمكن من تقديم أقصى ما لديه، مؤكدًا أن مستوى أي لاعب قد يختلف من مباراة إلى أخرى.

وأضاف أن اللاعب قد يقدم مباراة بمستوى مرتفع، ثم يظهر بصورة متوسطة في لقاء آخر، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، مشددًا على أنه يسعى دائمًا إلى استخراج أفضل ما لدى شيكوبانزا، وأنه يعد أحد أهم العناصر في حساباته الفنية.

معتمد جمال يوضح أسباب مشاركة أحمد فتوح

وعن قراره الدفع بأحمد فتوح رغم الانتقادات الجماهيرية التي تعرض لها اللاعب، أكد معتمد جمال أن فتوح أحد قادة الفريق، ويحظى بثقة الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن أي فريق قد يشهد بعض المشكلات، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأوضح المدير الفني أنه لا يفضل نقل الأمور التي تحدث خارج الملعب إلى المستطيل الأخضر، لافتًا إلى وجود لائحة للعقوبات تُطبق على جميع اللاعبين دون استثناء.

وأضاف أن اللاعب قد يعتذر عن تصرف غير مناسب، مؤكدًا أن الأهم هو التعامل مع الموقف بالشكل الصحيح، والعمل على تجاوزه بما يخدم مصلحة الفريق.

واختتم معتمد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة أحمد فتوح مع الجماهير شهدت تطورًا إيجابيًا، بعدما توجه اللاعب إلى الجماهير عقب المباراة، معتبرًا أن ذلك أمر مهم، لأن الجماهير تمثل الداعم الأول للزمالك.

وأشار إلى أن مساندة الجماهير كان لها دور مهم في تحقيق الفوز على المقاولون العرب، مؤكدًا أهمية استمرار العلاقة الإيجابية بين اللاعبين وجماهير القلعة البيضاء.

معتمد جمال الزمالك نادي الزمالك المقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

نادر السيد

القصة الكاملة لأزمة نادر السيد حارس الزمالك السابق وحكاية الـ 100 ألف دولار

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

ترشيحاتنا

تأهيل أئمة الجيزة والقليوبية علميًّا وفكريًّا

الإدارة العامة للتدريب تواصل تأهيل أئمة الجيزة والقليوبية علميا وفكريا ولغويا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تطلق مسابقة «أفضل كلية صديقة للبيئة»

المعاهد الأزهرية

بُشرى للخريجين.. الأزهر يعلن عن حاجته لمعلمين جدد لسد العجز في المعاهد الأزهرية

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

جنرال موتورز تعيد حساباتها.. 3 سيارات أمريكية مرشحة للحصول على نسخ هجينة

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

أسعار أم جي 6 موديل 2019 المستعملة في مصر

ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد