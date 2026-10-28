معتمد جمال: الزمالك يدخل كل بطولة للمنافسة.. وشيكوبانزا من أهم لاعبي الفريق

تحدث معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الفوز على المقاولون العرب، مؤكدًا صعوبة المباراة في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها المنافس خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أهمية حصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة في الدوري المصري الممتاز.

وقال معتمد جمال، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن مواجهة المقاولون العرب كانت صعبة للغاية، خاصة أن الفريق يقدم مستويات جيدة في الدوري خلال آخر المباريات، ونجح في حصد عدد من النقاط التي ساعدته على تحسين موقفه في جدول الترتيب.

وأضاف المدير الفني للزمالك أن الجهاز الفني عمل على توزيع مجهود اللاعبين على مدار الـ90 دقيقة، من أجل الحفاظ على الأداء طوال اللقاء، مشيرًا إلى أن اللاعبين نفذوا المطلوب منهم بشكل جيد، رغم وجود بعض الأخطاء التي يعمل الجهاز الفني على تصحيحها.

وأوضح معتمد جمال أنه راضٍ عن أداء الزمالك على المستويين الدفاعي والهجومي، مؤكدًا أن الهدف الأهم كان تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

معتمد جمال يتحدث عن قرعة دوري أبطال أفريقيا

وعن قرعة دوري أبطال أفريقيا، أكد المدير الفني للزمالك أن تركيز الفريق كان منصبًا بالكامل على مواجهة المقاولون العرب، لتجنب فقدان النقاط والابتعاد عن المنافسة في الدوري المصري.

وشدد على أن الزمالك يدخل جميع البطولات بهدف المنافسة على ألقابها، سواء كأس الرابطة أو كأس مصر أو دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن الفريق يحترم جميع المنافسين، ويسعى دائمًا إلى تحقيق أفضل النتائج بغض النظر عن اسم المنافس.

معتمد جمال: شيكوبانزا من أهم لاعبي الزمالك

وتطرق المدير الفني للزمالك إلى سر تمسكه باللاعب شيكوبانزا، مشيرًا إلى أنه قدم مباراة مميزة أمام المقاولون العرب، بعيدًا عن تسجيله هدف اللقاء.

وقال معتمد جمال إن شيكوبانزا لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق، لكنه يحتاج إلى أن يكون في أفضل حالاته الذهنية والفنية حتى يتمكن من تقديم أقصى ما لديه، مؤكدًا أن مستوى أي لاعب قد يختلف من مباراة إلى أخرى.

وأضاف أن اللاعب قد يقدم مباراة بمستوى مرتفع، ثم يظهر بصورة متوسطة في لقاء آخر، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، مشددًا على أنه يسعى دائمًا إلى استخراج أفضل ما لدى شيكوبانزا، وأنه يعد أحد أهم العناصر في حساباته الفنية.

معتمد جمال يوضح أسباب مشاركة أحمد فتوح

وعن قراره الدفع بأحمد فتوح رغم الانتقادات الجماهيرية التي تعرض لها اللاعب، أكد معتمد جمال أن فتوح أحد قادة الفريق، ويحظى بثقة الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن أي فريق قد يشهد بعض المشكلات، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأوضح المدير الفني أنه لا يفضل نقل الأمور التي تحدث خارج الملعب إلى المستطيل الأخضر، لافتًا إلى وجود لائحة للعقوبات تُطبق على جميع اللاعبين دون استثناء.

وأضاف أن اللاعب قد يعتذر عن تصرف غير مناسب، مؤكدًا أن الأهم هو التعامل مع الموقف بالشكل الصحيح، والعمل على تجاوزه بما يخدم مصلحة الفريق.

واختتم معتمد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة أحمد فتوح مع الجماهير شهدت تطورًا إيجابيًا، بعدما توجه اللاعب إلى الجماهير عقب المباراة، معتبرًا أن ذلك أمر مهم، لأن الجماهير تمثل الداعم الأول للزمالك.

وأشار إلى أن مساندة الجماهير كان لها دور مهم في تحقيق الفوز على المقاولون العرب، مؤكدًا أهمية استمرار العلاقة الإيجابية بين اللاعبين وجماهير القلعة البيضاء.