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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد دويدار: مفيش مستحيل على الزمالك.. ويشيد بدور الجمهور في الفوز على المقاولون العرب

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
علا محمد

أشاد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب دويدار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إحنا الزمالك مفيش مستحيل، شكرًا جمهور الزمالك العظيم، وشكرًا اللاعبين الأبطال والجهاز الفني المحترم، مكسب مهم على فريق قوي جدًا المقاولون العرب».

وأضاف نجم الزمالك السابق، مشيدًا بدور الجماهير في دعم الفريق خلال المباراة: «في هدف شيكوبانزا، الهدف التاني، شوفوا الجمهور في اللقطة دي بيلعب مع اللاعبين، جمهورنا في حتة تانية».

وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على المقاولون العرب بنتيجة 2-1، ليحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، ويواصل المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني مؤقتًا، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.

أحمد دويدار الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري

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