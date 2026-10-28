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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

افتتاح مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدًا بجامعة السويس وتكريم وفاء عامر وهاني رمزي وأحمد بدير

افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا
افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا
سعيد فراج

افتُتحت مساء اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدًا بجامعة السويس، بحضور محافظ السويس اللواء أ.ح هاني رشاد، ورئيس جامعة السويس الدكتور أشرف حنيجل، إلى جانب عدد من الفنانين والمهتمين بصناعة السينما.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين تقديرًا لمسيرتهم الفنية وإسهاماتهم في السينما والدراما، وهم الفنانة وفاء عامر، والفنان هاني رمزي، والفنان أحمد بدير.

وقدمت فعاليات حفل الافتتاح الفنانة ميرنا وليد، وسط حضور من قيادات الجامعة وعدد من المشاركين والضيوف والطلاب.

افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا  

وانطلقت اليوم الأربعاء بجامعة السويس  الدورة الثالثة لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا بحضور اللواء أح/هاني رشاد محافظ السويس والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس .

يستمر المهرجان خلال الفترة من ٢٨ أكتوبر الجاري  وحتي ١ نوفمبر المقبل بمشاركة  ٢٩ دولة عربية وأجنبية منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وفلسطين والإمارات وفرنسا وألمانيا والبرازيل والجزائر  والسودان وغيرها. 

ويتضمن المهرجان ٣ مسابقات الأولى لأفلام ال٥ دقائق ويترأس لجنة تحكيمها المخرج عادل عوض وتضم في  عضويتها الفنانة ميرنا وليد والمخرجة الألبانية أوديتا تشوناي 
ومسابقة أفلام ال١٠ دقائق وتترأس لجنة تحكيمها الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون السابق والدكتورة إيناس عبدالخالق استاذ الأدب الانجليزي والمخرج اليوناني كريستيان شيبوليا وفنان الرسوم المتحركة طارق رشاد والمخرجة الألمانية صوفيا جفايلر 
ومسابقة مشاريع تخرج الطلبة في مرحلة السيناريو وتضم  لجنة تحكيمها الدكتور وليد سيف والدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما والدكتور ضياء الدين جابر عميد المعهد العالي للسينما بالإسكندرية.

يكرم المهرجان في حفل الإفتتاح الفنانين هاني رمزي وأحمد بدير ووفاء عامر ومن السعودية الفنان ابراهيم الحساوي.

حفل إفتتاح المهرجان تقدمه الفنانة ميرنا وليد ويخرجه محمود عادل ويتضمن فقرة يهديها المطرب مجد القاسم لمحافظة السويس وللمهرحان ويعرض في ختام الحفل فيلم الرسوم المتحركة حبة سلام إنتاج مؤسسة سيبا للسلام المجتمعي ومن إخراج الدكتور محمد غالب.  

عروض وندوات المهرجان تستضيفها جامعة السويس وتتضمن ندوات الفنانين المكرمين وماستر كلاس للفنان أحمد وفيق وندوة رئيسية حول تحديات إنتاج الأفلام القصيرة   وعدد من ورش صناعة الفيلم
كما تعرض أفلام المهرجان يوميا بدار عرض سي واي مجانا للجمهور. 

يخصص المهرجان قسما للعروض  بعنوان سينما كافيه بهدف إتاحة مشاهدة الأفلام أمام عدد كبير من الجمهور  على الكافيهات  بعيدا عن قاعات السينما  وتعرض خلاله مجموعة من الأفلام بحضور ابطالها ومنهم أحمد فتحي ووفاء عامر ومنال سلامة واخرين ويعقبها 
حوار مفتوح بين النجم والجمهور حول العمل ومضمونه.

مهرجان VS FILM للأفلام القصيرة افتتاح مهرجان VS FILM للأفلام القصيرة جدا الدورة الثالثة لمهرجان VS FILM

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