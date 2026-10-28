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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة.. ماذا يعني هذا للذهب؟

الذهب ـ صورة تعبيرية
الذهب ـ صورة تعبيرية
آية الجارحي

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

الضغوط التضخمية

وذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، بعد رفع الفائدة خلال سبتمبر الماضي لمواجهة الضغوط التضخمية.

ويأتي القرار في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة وعوامل أخرى، وسط ترقب الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي

ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي والرسائل المتعلقة بالاجتماعات المقبلة. 

اتجاه أسعار الذهب بعد تثبيت الفائدة 

وتؤثر قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في حركة الدولار والأسواق المالية العالمية والذهب .

هذا القرار كان متوقع وتاثير سيكون محدود على سعر الذهب عالميا ومحليا، الأمر سيتوقف على تصريحات رئيس الفيدرالي وتوقعات الاجتماع المقبل.

أسعار الذهب في مصر 

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاربعاء 28-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 4062 دولارا للأوقية

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5473 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6380 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 51.080  ألف جنيه

الذهب الدولار أسواق المال أسعار الفائدة الفيدرالي الأمريكي أسعار الذهب في مصر بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

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