السفير عاطف سالم: الانتخابات الإسرائيلية الأخطر في تاريخها

حذر السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، من خطورة المرحلة التي تمر بها إسرائيل، معتبرًا أن الانتخابات الإسرائيلية الحالية تُعد الأخطر في تاريخها، في ظل تداعيات إخفاق 7 أكتوبر، واتساع العزلة الدولية، واستمرار الحروب والتوترات الإقليمية على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح سالم، خلال حوار ببرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل تواجه مرحلة صعبة تتزايد خلالها الانقسامات الداخلية، مشيرًا إلى أن تقارير استخباراتية أمريكية، بحسب ما ذكره، حذرت من احتمالات اندلاع حرب أهلية داخل إسرائيل، في ظل تصاعد الخلافات السياسية والمجتمعية.

الانتخابات الإسرائيلية تمر بمرحلة شديدة الخطورة

وأشار سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل إلى أن العملية الانتخابية في إسرائيل تخضع لمنظومة قانونية تنظم قواعدها وإجراءاتها، موضحًا أنها تشمل قانون الكنيست، وقانون الحكومة، وقانون تمويل الانتخابات، وقانون الانتخابات، إلى جانب التعديلات التي طرأت على هذه القوانين.

وأكد سالم أن خطورة الانتخابات الحالية ترتبط بالظروف الاستثنائية التي تشهدها إسرائيل، وفي مقدمتها تداعيات إخفاق 7 أكتوبر، وما وصفه باتساع العزلة الدولية التي تواجهها الدولة الإسرائيلية، فضلًا عن استمرار المواجهات العسكرية على جبهات متعددة.

عزلة دولية وحروب متواصلة تزيد الضغوط على إسرائيل

ولفت سالم إلى أن إسرائيل تمر بمرحلة من التفكك والأزمات المتراكمة، موضحًا أن استمرار الحروب على مدار ثلاث سنوات أسهم في زيادة الضغوط التي تواجهها، في ظل العمليات العسكرية والتصعيد في غزة وإيران واليمن.

وأضاف أن حجم الضربات العسكرية التي أشار إليها، إلى جانب تدهور صورة إسرائيل دوليًا، يعكسان صعوبة المرحلة الراهنة، وما تفرضه من تحديات على المستويين السياسي والأمني.

نتنياهو وإدارة الأزمات والانقسامات الداخلية

وتطرق السفير عاطف سالم إلى دور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المشهد السياسي، معتبرًا أنه يمتلك خبرة كبيرة في صناعة الأزمات وإدارة الانقسامات، مستندًا إلى سنوات توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن استمرار حالة الاستقطاب الداخلي، بالتزامن مع الأزمات الخارجية، يزيد من تعقيد المشهد الإسرائيلي، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات الخلافات السياسية والمجتمعية على استقرار الدولة.

واختتم سالم تصريحاته بالتأكيد على خطورة المرحلة التي تمر بها إسرائيل، في ظل تداخل الأزمات الداخلية مع الضغوط الدولية والتحديات الأمنية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على مستقبل المشهد السياسي الإسرائيلي.