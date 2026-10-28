وزير الخارجية: أمن واستقرار دول الخليج من أمن واستقرار مصر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه هناك اضطراب في سلاسل الإمداد وتوريد النفط حول العالم بسبب عرقلة حرية الملاحة .

وقال بدر عبد العاطي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة " المحور"، :" مصر تقوم باتصالات مكثفة مع إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والاولوية خفض التصعيد ".

واكمل بدر عبد العاطي :" أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي من أمن واستقرار مصر ".

ولفت بدر عبد العاطي :" مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة وتعمل على خفض التصعيد واستمرار التصعيد سوف يؤدي على مزيد من المعاناة للشعوب في المنطقة والعالم ".



وتابع بدر عبد العاطي :" سعر برميل النفط تجاوز 117 دولار بسبب توترات الشرق الأوسط .

