وزير الخارجية: مصر منفتحة على جميع القوى العالمية بما يخدم المصلحة الوطنية المصرية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن مصر منفتحة على جميع القوى العالمية بما يخدم المصلحة الوطنية المصرية .

وقال بدر عبد العاطي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة " المحور"، :" لدينا شراكات استراتيجية مع دول كثيرة ولدينا علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي".

وأكمل بدر عبد العاطي: "الشراكات الاستراتيجية مهمة للاقتصاد المصري ودعم مصالحنا الوطنية ومن الطبيعي الانفتاح على دولة كبرى بحجم روسيا ".

ولفت بدر عبد العاطي :" هناك علاقة تاريخية ممتدة بين مصر وروسيا ونحن انتصرنا بالسلاح الروسي في حرب أكتوبر 1973 ".



وتابع بدر عبد العاطي :" نشهد نقلة نوعية في العلاقة مع روسيا في عهد الرئيس السيسي ويتم تنفيذ مشروعات كبرى بالتعاون مع روسيا وهو مشروع محطة الضبعة النووية ".