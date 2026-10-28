وزير الخارجية الأمريكي: التشيك شريك أمني موثوق للولايات المتحدة

هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، الشعب التشيكي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده عام 1918، مشيرا إلى أن التشيك تمثل شريكا أمنيا موثوقا لبلاده.

وقال روبيو في بيان صادر عن وزارته اليوم الأربعاء ، إن البلدين يتشاركان الالتزام بتحقيق الازدهار وحرية التعبير والحرية والسيادة الوطنية.

وأضاف أن الولايات المتحدة والتشيك تتفقان على أهمية وجود حلف شمال الأطلسي قوي، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك سيتطلب زيادة الاستثمارات خلال العقد المقبل، بما يمكن كل دولة عضو من الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها في قمة لاهاي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية التعاون الوثيق بين البلدين في مجال أمن الطاقة، موضحًا أنه يسهم في تعزيز حيوية البلدين وقدرتهما على الصمود.

وأشار روبيو إلى أن الشركات الأمريكية والتشيكية تواصل تعميق العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال الاستثمار في أسواق كل منهما وخلق فرص عمل للعمال في البلدين.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن الجانبين سيعملان معًا للاستفادة من هذا الزخم، بما يسهم في تحقيق مزيد من الازدهار للأمريكيين والتشيكيين، متمنيًا للشعب التشيكي احتفالًا مميزًا بهذه المناسبة.