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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

غير متوقعة … عريس تركي يتلقى هدية غريبة في حفل زفافه

هدية زفاف
هدية زفاف
كريم ناصر

شهد حفل زفاف أُقيم مؤخرا في قضاء بانديرما بولاية باليكسير التركية واقعة طريفة، بعدما قرر أصدقاء العريس تقديم هدية غير مألوفة له.
 

حفل زفاف سابينا كاراتاي وفائق فرات كومانوفا شهد لفتة غريبة من أصدقاء العريس، تمثلت في تقديم إطار شاحنة مزين بالنقود، إلى جانب هدايا أخرى.
 

وأثارت الهدية غير التقليدية دهشة الحاضرين خلال مراسم تقديم الهدايا للعروسين، التي تعد من أبرز التقاليد المتبعة في حفلات الزفاف التركية.
 

جاء اختيار هذه الهدية في إشارة طريفة إلى مهنة العريس، الذي يعمل سائقا للشاحنات.

ولم يتمكن العريس وعروسه من إخفاء دهشتهما عندما شاهدا أصدقاءهما يقدمون إطار الشاحنة خلال مراسم تقديم الهدايا.

وبعد تقديم الهدية، التقط أصدقاء العريس صورة تذكارية مع الزوجين لتوثيق هذه اللحظة غير المألوفة.

زفاف هدية زفاف غريبة تركيا

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