د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مرفأ الوجدان

تتسق معاني الإنسانية السامية حين تستقر أركان الود والألفة على أرضية من الثبات ليحميا العاطفة من الاهتزاز؛ فتغور جذورها في رحم حياة لا تؤثر صدماتها على رسوخها، ليظل ما ينسجه وما يخطه القلم بدماء القلب من الشاهدين على أن الروح الطاهرة تمنح الإنسان الطمأنينة وتفتح له أبواب السكينة، وتزيد من دفء الوجدان ما دام النبض باقيًا، لتغدو هذه الركائز المنيعة حصنًا يقي النفس من جفاء السّنين، ويهب الوجدان مستقرًا آمنًا تتجدد فيه طاقة الحياة، وتشرق من خلاله معالم المودة.

تتآلف معالم السكينة في الأعماق، كلما يتدفق الدفء في أروقة النفس حينما يستقر العشق الطهور في أعماق القلب؛ فيصبح ملاذًا تندحر على أعتابه طوارق الخوف والرهبة وشكوك الأيام؛ حينئذ يستشعر الوجدان طمأنينةً لا تذبل؛ فتسمح للروح أن تسكن إلى مرفئها الآمن، وتتذوق حلاوة الاستقرار الذي يبعث في خلجات كيان الإنسان طيف السكينة والسلام، لتستنير جنبات الفؤاد بشعاع الرضا، ويصير هذا المستقر الرقراق فيضًا من الأنس ينعش الروح بالبهجة، ويمنح الحياة ألقًا ساحرًا يفيض بالنقاء.

تنساب الأحاسيس الهادئة حين يتنفس الوجدان بعبق الاشتياق رغم بعد المسافات؛ فالحنين عندما ينبض في أروقة النفس، يشكل الدليل والبرهان لدفق حياة مفعمة بالأمل تسري منهمرة في شريان الشعور الذي لا يصاب بالجفاف؛ فيخرج النبت الطيب ليمتد بجذوره في أعمق طبقات القلب لتستمد بقاءها من صفاء العاطفة ووثاق المودة؛ فلا تنال منه الأيام ولا تربكه وحشة البُعد، ليصير هذا المرفأ ملاذًا تتآلف فيه الأرواح وتستريح في ظلال السمو، ملهمة الحنايا فيضًا من السكينة التي تجلو أثر الوحشة، وتبث في الأعماق دفئًا لا يتقادم.

تتسامى قيم التواصل الإنساني وتزدهر العاطفة النبيلة عندما تنبعث الطمأنينة في أعمق أركان النفس، حين تطيب الحياة بجوار من تسكن إليهم الأرواح وتأنس بهم القلوب، فيبدو الوجود روضًا يضوع بالدفء والأمان، وتتفتح في حنايا الوجدان أزهار الراحة المشرقة التي تبدو في حياة مفعمة بأمل اللقاء؛ فيجد الفؤاد في وصالهم مرفأً يستريح فيه من وعثاء الطريق ويلتحف بجمال القرب وهدير المودة، متجاوزًا صروف الدهر وتقلبات الزمان، لتستقر الذات في محراب الأنس المضيء، وتغدو الحياة ساحةً تعزز الطمأنينة وتمنح الروح ملاذًا آمنًا يتجدد في كل لحظة.

تتسع أرجاء الروح بالنور والصفاء كلما فاضت أسرار الفؤاد بسخاء العاطفة الطاهرة؛ حيث يتوهج قبس السكينة في الحنايا حين تكتمل قسمات الملامح وتستريح العيون إلى دفء أسرار المحبة، ليجد الفؤاد في هذا المرفأ المنيع ملاذًا يلمس أطراف الشغف ويسترد طمأنينته الغائبة، ليتسرب الأمان إلى مكامن النفس في جلالٍ يأسر القلب، ويبث في أركانه حياةً جديدةً مفعمةً بالبهاء والجمال والرضا، متناغمة مع همس المشاعر التي تجلو كدر الأيام وترسم للأمل طريقًا أبلج يهدي السائرين إلى أنوار اليقين.

ترتقي معاني الإنسانية في رفعة مرفأ الوجدان؛ إذ يتسامى الطموح في سماء النفس حين يتدفق الحب الشغوف في عصب الحياة ليبرهن على سرّ البقاء؛ فيصنع وقودًا يتوهج في حنايا الفؤاد وعلى أثره تنكسر قيود الخمول؛ فتتحول العاطفة الطهور إلى قوةٍ تدفع الخطى نحو العلا؛ حينئذ يزدهر الطموح ويفوح الرجاء، وتستحث مكامن الهمة للوصول إلى أقصى غايات الإنجاز بقلبٍ يرى في السعي إهداءً لِمَن يحب، ليتجدد الأمل في الأعماق وينهمر النور في مسارات العطاء، متوجًا كل خطوة بصورة مشرقة تعيد للروح صفاءها المستحق عبر الزمان الممتد.

تتسع آفاق الإنسانية حين ينبثق الأمان الحقيقي في أروقة القلوب من ضياء النقاء المشتعل من وهج العاطفة التي تسيج محيطها بالوفاء؛ فتظل ضياءً سرمديًّا يستنير به الوجدان، ويمنح الأرواح دفئًا متجددًا لا يخبو مع تقلبات الأيام وعواصف الدهر، بل يغرس الطمأنينة في أعماق النفس، ويصل بين الأطياف بالحسن والبهاء والسحر والإشراق، لتغدو هذه المشاعر السامية حصنًا يعيد مكانة السكينة في الأعماق، ويضفي على المدى أنسًا يتنامى بجمال المودة، وينثر الضياء في جنبات الروح ليحفظ للبشرية قيمتها ونبلها اللذين بهما تحقق رسالتها.