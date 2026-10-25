جماهير الأهلي أمام كيتارا: «اللي هيقصر هيشوف الذل.. النادي الأهلي خيره على الكل»

أطلقت جماهير النادي الأهلي هتافات حماسية في المدرجات قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في ظل ترقب الجماهير للمباراة ومطالبتها اللاعبين بتقديم أداء قوي وتحقيق الفوز.

هتافات قوية من جماهير الأهلي قبل مواجهة كيتارا الأوغندي

ورددت جماهير الأهلي هتافات حملت رسائل مباشرة، من بينها: «وائل يا جمعة دوس.. اكسر النفوذ»، إلى جانب هتاف «اللي هيقصر هيشوف الذل.. النادي الأهلي خيره على الكل»، في إشارة إلى مطالبة اللاعبين بتحمل المسؤولية والقتال من أجل قميص الفريق.

كما شددت الجماهير على ضرورة بذل أقصى جهد داخل الملعب، مرددة: «تي شيرت الأهلي كبير.. يا المكسب يا الرحيل»، في رسالة واضحة بشأن أهمية تحقيق الانتصارات والحفاظ على مكانة النادي وتطلعات جماهيره.

جاءت هذه الهتافات قبل المواجهة المرتقبة أمام كيتارا الأوغندي، وسط آمال جماهير الأهلي في ظهور الفريق بصورة قوية وحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.