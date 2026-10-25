جيمناي يحصل على تصميم جديد في أندرويد.. إعادة تنظيم القائمة الجانبية والإعدادات

بدأت شركة جوجل، في طرح تحديث جديد لتطبيق الذكاء الاصطناعي جيمناي Gemini، على نظام أندرويد، يتضمن إعادة تصميم القائمة الجانبية وتبسيط صفحة الإعدادات، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام وتسهيل الوصول إلى الأدوات والميزات المختلفة.

ويأتي التحديث الجديد بعد التغييرات التي أجرتها جوجل على التطبيق ضمن تحديث Spark-to-Task، إذ أصبح التصميم الجديد للقائمة الجانبية والإعدادات متاحا على نطاق واسع لمستخدمي أندرويد، بعد طرحه الأسبوع الماضي على أنظمة iOS وmacOS ونسخة الويب، بالتزامن مع إطلاق Gemini 4 Argon.

تغييرات جديدة في القائمة الجانبية

تبدأ أبرز التعديلات بنقل زر البحث إلى الزاوية العلوية اليمنى من الواجهة، مع الإبقاء على خيار محادثة جديدة New chat، في مقدمة القائمة، يليه خيار المكتبة Library، الذي انتقل إلى موضع أكثر وضوحا بدلا من ظهوره بالقرب من أسفل القائمة.

وللحفاظ على بساطة الواجهة ومنع ازدحام القائمة الجانبية، يعرض التطبيق خمسة عناصر فقط من المحادثات والخيارات قبل إظهار زر المزيد More، الذي يتيح للمستخدم توسيع القائمة والوصول إلى بقية العناصر عند الضغط عليه.

وبالنسبة إلى مشتركي باقة Google AI Ultra، تضم القائمة الكاملة الخيارات التالية: محادثة جديدة، والمكتبة، والصور، والمهام المجدولة، والملخص اليومي، والتخصيص، والطلاب، والفيديوهات، وGems.

تغييرات Gemini

جوجل تجمع إعدادات Gemini في صفحة واحدة

لم تقتصر التغييرات على القائمة الجانبية، بل شملت أيضا إعادة تنظيم إعدادات التطبيق، إذ جمعت جوجل الخيارات التي كانت موزعة سابقا بين قائمة الحساب وصفحة إعدادات Gemini في صفحة واحدة، لتسهيل الوصول إليها وإدارة تفضيلات الاستخدام.

وبعد التحديث، أصبحت قائمة الحساب مخصصة بصورة أساسية للتبديل بين الحسابات، وإرسال الملاحظات، والوصول إلى المساعدة، بينما تضم صفحة الإعدادات خيارات أكثر شمولا، تبدأ بإدارة الحساب وحدود الاستخدام.

وتشمل قائمة التفضيلات خيارات الإشعارات، والذكاء الشخصي Personal Intelligence، والصورة الرمزية Avatar، وإعدادات المهام، والمظهر، والمهارات، والصوت، والوسائط، وعناصر التحكم في الأجهزة، وسلة التسوق والطلبات، ودفتر ملاحظات Gemini.

كما أعادت جوجل تنظيم الإعدادات ضمن قسمين إضافيين، هما:

- البيانات والخصوصية Data & Privacy: يضم استيراد الذاكرة، ومعلومات جهات الاتصال من الأجهزة، ونشاط تطبيقات Gemini، والروابط العامة للمستخدم، ومركز المساعدة المتعلق بالخصوصية.

- الحصول على الدعم Get Support: يشمل المساعدة، والإبلاغ عن مشكلة، ومعلومات التطبيق، والتحديثات.



طرح تدريجي للتحديث على أندرويد

كانت جوجل قد بدأت إتاحة التصميم الجديد على أنظمة iOS وmacOS ونسخة الويب الأسبوع الماضي، قبل أن يبدأ وصوله إلى عدد أكبر من مستخدمي أندرويد عبر تحديث يطبق من جانب الخادم، دون الحاجة بالضرورة إلى تثبيت إصدار جديد من التطبيق.

ويعكس التحديث توجه جوجل نحو توحيد تجربة استخدام Gemini عبر المنصات المختلفة، مع تبسيط الوصول إلى الأدوات والإعدادات، وتقليل ازدحام الواجهة مع استمرار توسع قدرات التطبيق