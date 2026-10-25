قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الوزراء يكشف حقيقة وجود نقص في السلع.. ويوضح موقف الحكومة من ارتفاع الدولار وتحركات البورصة
متحدث الوزراء: التوسع في الطاقة الشمسية والمتجددة.. ونستهدف 30 جيجاوات بنهاية 2028
الخميس أم الجمعة.. متى يتم تأخير الساعة في مصر لبدء التوقيت الشتوي؟
احذر تحديث سامسونج الجديد.. شكاوى من استنزاف كارثي لبطارية Galaxy S24 Ultra
متحدث الحكومة يحسم الجدل: لا تخفيف لأحمال الكهرباء ولا رفع لأسعار الوقود
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية: الخليل تحت وطأة التهجير والتوسع الاستيطاني
القمع الهادئ.. خبير: ارتفاع أسعار الطاقة يحول الاقتصاد إلى ساحة حرب دولية غير تقليدية
مصرع نوارج وشقيقه وإصابة آخرين من أباطرة المخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بزفتي
الملكة رانيا تقدم واجب العزاء لأسر ضحايا هجوم كنيسة الكرك بالأردن
مستشار الرئيس الفلسطيني: أكثر من 30 ألف مواطن هُجّروا من شمال الضفة خلال عامين
سنتكوم: ساعدنا شركائنا الخليجيين على تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط
بتقنية REEV.. ماذا تقدم BYD ليوبارد 5 الرياضية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيمناي يحصل على تصميم جديد في أندرويد.. إعادة تنظيم القائمة الجانبية والإعدادات

جيمناي
جيمناي
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة جوجل، في طرح تحديث جديد لتطبيق الذكاء الاصطناعي جيمناي Gemini، على نظام أندرويد، يتضمن إعادة تصميم القائمة الجانبية وتبسيط صفحة الإعدادات، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام وتسهيل الوصول إلى الأدوات والميزات المختلفة.

ويأتي التحديث الجديد بعد التغييرات التي أجرتها جوجل على التطبيق ضمن تحديث Spark-to-Task، إذ أصبح التصميم الجديد للقائمة الجانبية والإعدادات متاحا على نطاق واسع لمستخدمي أندرويد، بعد طرحه الأسبوع الماضي على أنظمة iOS وmacOS ونسخة الويب، بالتزامن مع إطلاق Gemini 4 Argon.

تغييرات جديدة في القائمة الجانبية

تبدأ أبرز التعديلات بنقل زر البحث إلى الزاوية العلوية اليمنى من الواجهة، مع الإبقاء على خيار محادثة جديدة New chat، في مقدمة القائمة، يليه خيار المكتبة Library، الذي انتقل إلى موضع أكثر وضوحا بدلا من ظهوره بالقرب من أسفل القائمة.

وللحفاظ على بساطة الواجهة ومنع ازدحام القائمة الجانبية، يعرض التطبيق خمسة عناصر فقط من المحادثات والخيارات قبل إظهار زر المزيد More، الذي يتيح للمستخدم توسيع القائمة والوصول إلى بقية العناصر عند الضغط عليه.

وبالنسبة إلى مشتركي باقة Google AI Ultra، تضم القائمة الكاملة الخيارات التالية: محادثة جديدة، والمكتبة، والصور، والمهام المجدولة، والملخص اليومي، والتخصيص، والطلاب، والفيديوهات، وGems.

تغييرات Gemini

جوجل تجمع إعدادات Gemini في صفحة واحدة

لم تقتصر التغييرات على القائمة الجانبية، بل شملت أيضا إعادة تنظيم إعدادات التطبيق، إذ جمعت جوجل الخيارات التي كانت موزعة سابقا بين قائمة الحساب وصفحة إعدادات Gemini في صفحة واحدة، لتسهيل الوصول إليها وإدارة تفضيلات الاستخدام.

وبعد التحديث، أصبحت قائمة الحساب مخصصة بصورة أساسية للتبديل بين الحسابات، وإرسال الملاحظات، والوصول إلى المساعدة، بينما تضم صفحة الإعدادات خيارات أكثر شمولا، تبدأ بإدارة الحساب وحدود الاستخدام.

وتشمل قائمة التفضيلات خيارات الإشعارات، والذكاء الشخصي Personal Intelligence، والصورة الرمزية Avatar، وإعدادات المهام، والمظهر، والمهارات، والصوت، والوسائط، وعناصر التحكم في الأجهزة، وسلة التسوق والطلبات، ودفتر ملاحظات Gemini.

كما أعادت جوجل تنظيم الإعدادات ضمن قسمين إضافيين، هما:

- البيانات والخصوصية Data & Privacy: يضم استيراد الذاكرة، ومعلومات جهات الاتصال من الأجهزة، ونشاط تطبيقات Gemini، والروابط العامة للمستخدم، ومركز المساعدة المتعلق بالخصوصية.
- الحصول على الدعم Get Support: يشمل المساعدة، والإبلاغ عن مشكلة، ومعلومات التطبيق، والتحديثات.


طرح تدريجي للتحديث على أندرويد

كانت جوجل قد بدأت إتاحة التصميم الجديد على أنظمة iOS وmacOS ونسخة الويب الأسبوع الماضي، قبل أن يبدأ وصوله إلى عدد أكبر من مستخدمي أندرويد عبر تحديث يطبق من جانب الخادم، دون الحاجة بالضرورة إلى تثبيت إصدار جديد من التطبيق.

ويعكس التحديث توجه جوجل نحو توحيد تجربة استخدام Gemini عبر المنصات المختلفة، مع تبسيط الوصول إلى الأدوات والإعدادات، وتقليل ازدحام الواجهة مع استمرار توسع قدرات التطبيق

جيمناي جوجل أندرويد الذكاء الاصطناعي Gemini

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يرد على المشككين في السنة النبوية.. فيديو

الحملة القومية التطعيم

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ونائب محافظ القاهرة يشهدان انطلاق الحملة القومية للتطعيم

راتب الزوجة

هل يجوز للزوج الحصول على جزء من راتب زوجته الموظفة؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مرفأ الوجدان

المزيد