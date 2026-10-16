جوجل تعزز حماية أندرويد من الاحتيال.. Gemini يحذرك من الرسائل والمكالمات المشبوهة

أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من التحديثات الأمنية الجديدة والمرتقبة لنظام أندرويد، تستهدف تعزيز حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الرسائل المضللة والروابط الخطرة، إلى جانب تطوير آليات حماية مشاركة الشاشة وتحويل المكالمات.

وتتضمن التحديثات ميزة اختيارية جديدة داخل تطبيق رسائل جوجل Google Messages، تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini لتحليل الرسائل وتحديد مؤشرات الاحتيال، فضلا عن توسيع نطاق التحذيرات الأمنية لتظهر مباشرة في إشعارات الرسائل، وإضافة إجراءات لمنع إساءة استخدام بعض وظائف الهاتف.

Gemini يكشف الرسائل الاحتيالية قبل الوقوع في الفخ



تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تفعيل نظام كشف الاحتيال داخل تطبيق رسائل جوجل، للاستفادة من نماذج Gemini المتقدمة في تحليل محتوى الرسائل وتقييم نوايا المرسل، ثم إصدار تحذيرات عندما تشير الرسائل إلى احتمال وجود محاولة احتيال.

وأكدت الشركة أن تحليل الرسائل يتم من خلال بيئة الذكاء الاصطناعي الخاص، التي تعتمد على التشفير والمعالجة داخل مساحة آمنة لا يمكن للأطراف الأخرى الوصول إليها، بما في ذلك جوجل نفسها، وفقا لما أوضحته الشركة.

كما ستستعين الميزة بنموذج Gemini Nano لتحليل الروابط داخل تطبيق الرسائل مباشرة على الجهاز، بهدف التحقق من سلامتها قبل أن يضغط المستخدم عليها.

Gemini

ومن المقرر أن تتوفر إمكانات تحليل الروابط على أجهزة مختارة، تشمل سلسلة جوجل Pixel 10 وما بعدها، وسلسلة سامسونج Galaxy S26، وهاتفي Galaxy Z Flip وGalaxy Fold 8، إلى جانب أجهزة أخرى مدعومة.

وأعادت جوجل أيضا تصميم تحذيرات الاحتيال لتقديم معلومات إضافية للمستخدمين ومنحهم وقتا أطول قبل فتح الروابط الواردة من أرقام غير مسجلة في جهات الاتصال، ومن المنتظر بدء طرح إعداد الحماية الاختياري الجديد خلال الأسابيع المقبلة.

تحذيرات الاحتيال تصل إلى إشعارات الرسائل



بعد إطلاق ميزة اكتشاف الاحتيال داخل إشعارات المحادثات على أجهزة Pixel، أعلنت جوجل توسيع نطاق توفرها لتشمل مزيدا من أجهزة أندرويد.

وتتيح هذه الميزة تحذير المستخدم من الرسائل التي يشتبه في ارتباطها بعمليات احتيال مباشرة من خلال الإشعار، دون الحاجة إلى فتح الرسالة أو الاطلاع على محتواها أولا.

وفي إطار توسيع انتشار الميزة، تتعاون جوجل مع مجموعة من الشركات المصنعة للهواتف، تشمل هونر وموتورلا وأوبو ووان بلس وريلمي وفيفو وشاومي، على أن تبدأ هذه الشركات تفعيلها على أجهزتها خلال وقت لاحق من العام الجاري.

أندرويد يخفي البيانات الحساسة أثناء مشاركة الشاشة



ضمن التحديثات الأمنية، تستعد جوجل لطرح ميزة تلقائية لحماية الخصوصية أثناء مشاركة الشاشة، على الأجهزة العاملة بنظام Android 15 والإصدارات الأحدث.

ومن المقرر أن تبدأ إتاحة الميزة خلال الشهر الجاري، بحيث تعمل على إخفاء المعلومات الحساسة افتراضيا أثناء مشاركة الشاشة عندما يكون متصفح كروم أو مكون Android WebView مفتوحا.

وتشمل البيانات التي تستهدف الميزة حمايتها كلمات المرور والمعلومات المصرفية وأرقام الأمان الخاصة ببطاقات الائتمان، ما يقلل احتمالات ظهور هذه البيانات أمام الآخرين أثناء مشاركة الشاشة أو تسجيلها.

حماية جديدة لمنع تحويل المكالمات دون علم المستخدم



تخطط جوجل أيضا لطرح ميزة للحماية من إساءة استخدام تحويل المكالمات خلال أوائل ديسمبر المقبل، على أجهزة Pixel وغيرها من الأجهزة المختارة.

وتهدف الميزة إلى منع التطبيقات من تفعيل تحويل المكالمات سرا في الخلفية، دون علم المستخدم أو موافقته.

كما سيحذر نظام أندرويد المستخدم إذا حاول أحد المحتالين خداعه لإدخال رمز تحويل المكالمات المعروف باسم MMI، وهو تسلسل قصير من الأرقام والرموز يستخدم لتفعيل بعض خدمات الشبكة، بما قد يسمح بتحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.

وتستهدف هذه الحماية الحد من أساليب الاحتيال التي تعتمد على تحويل المكالمات بعيدا عن صاحب الهاتف، بما قد يتيح للمحتالين اعتراض اتصالات مهمة أو استغلال خدمات مرتبطة برقم الضحية.