جوجل تتيح Gemini داخل كروم لجميع مستخدمي أندرويد

وسعت شركة جوجل نطاق دمج مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini داخل متصفح كروم Chrome في الهند، ليصبح متاحا الآن لجميع مستخدمي أجهزة أندرويد في البلاد، بعد أن كان متوفرا في وقت سابق لمستخدمي إصدار سطح المكتب.

كما أطلقت الشركة ميزة التصفح التلقائي داخل كروم على أجهزة الكمبيوتر وأندرويد للمشتركين في خطتي Gemini AI Pro وAI Ultra في الهند، لتمنحهم إمكانات متقدمة للمساعدة أثناء تصفح الويب.

Gemini يصل إلى كروم على أندرويد



كانت جوجل قد أتاحت ميزة Gemini in Chrome لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر في الهند في وقت سابق من العام، قبل أن توسع نطاقها لتشمل مستخدمي أندرويد.

ومع التحديث الجديد، أصبح بإمكان مستخدمي أندرويد الوصول إلى مساعد Gemini مباشرة من داخل كروم أثناء تصفح مواقع الإنترنت، ما يسمح لهم بالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مغادرة المتصفح.

وتأتي الخطوة ضمن توجه جوجل نحو دمج Gemini بشكل أعمق في خدماتها ومنتجاتها، وتحويل المتصفح إلى أداة أكثر قدرة على فهم المحتوى ومساعدة المستخدم أثناء التصفح.

Gemini in Chrome

ميزة التصفح التلقائي للمشتركين



إلى جانب توسيع نطاق Gemini على أندرويد، قدمت جوجل ميزة التصفح التلقائي في كروم على أجهزة الكمبيوتر وأندرويد للمشتركين في Gemini AI Pro وAI Ultra داخل الهند.

وتضيف الميزة قدرات أكثر تقدما لمساعد الذكاء الاصطناعي أثناء تصفح الإنترنت، ضمن توجه جوجل لتطوير كروم ليصبح قادرا على تنفيذ مهام مرتبطة بالتصفح بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وتقتصر هذه المزايا حاليا على المستخدمين في الهند، مع اختلاف مستوى الإتاحة بحسب الجهاز ونوع اشتراك Gemini.