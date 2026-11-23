قطع هجوم بطائرة روسية مسيرة، حديث وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج، على بعد أقل من ميل واحد من اجتماعه في السفارة البريطانية في كييف.

ووفقا لصحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية، قال ويس ستريتينج، الذي كان يلقي خطاباً في السفارة البريطانية: "لا شك أن الدفاعات الجوية لا تزال هي القضية الكبرى والضغط الكبير..." قبل أن يُسمع دوي انفجار قوي.

وبعد وقفة قصيرة، تابع ستريتينج، قائلاً: "في الوقت المناسب... إنه التوقيت الذي تريده في البث".



استهداف مجمع سكني في وسط العاصمة

وأصابت طائرة مسيرة، يُعتقد أنها من طراز جيران-5، مجمعاً سكنياً يضم فناءً ومطعماً في شارع المهندس المعماري هوروديتسكي.

ويقع المجمع على مسافة قصيرة من مجلس وزراء كييف ومبانٍ حكومية أخرى، وعلى بُعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من السفارة.

وقال رئيس بلدية المدينة إنه تم اعتراض الطائرة المسيرة، وأظهر مقطع فيديو قوات الدفاع الجوي وهي تسقط جهازا.

الدفاع عن الهجوم الأوكراني على سفينة روسية

وفي خطابه، دافع ستريتينج عن الهجوم الأوكراني على سفينة شحن روسية، اشتعلت فيها النيران ودخلت المياه الإقليمية الفنلندية يوم السبت، وقال: "ليس من شأني أن أملي على الرئيس فولوديمير زيلينسكي كيف يخوض حربه".

ورداً على سؤال من صحيفة “التليجراف” حول الضمانات الأمنية من ائتلاف الراغبين (CoW)، قال إنها ليست "قوة لحفظ السلام" ولا بديلا عن الضمانات الأمنية التي ستكون مطلوبة كجزء من أي اتفاق سلام.

وفي إشارة إلى التدريبات الأخيرة التي أجرتها قوات التحالف ضد الحرب، بما في ذلك القوات البريطانية، في بولندا، أضاف: "ولكن كما أظهر التمرين الذي جرى الأسبوع الماضي، فإنها قدرة حقيقية وذات مغزى جاهزة للتقدم عندما تتوقف الأعمال العدائية".

حرائق ودمار في موقع الهجوم

وعندما وصلت صحيفة “التليجراف”، كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران بينما استمرت أعمدة الدخان الكثيفة في التصاعد في الهواء.

وتحطمت نوافذ ثلاثة مطاعم وعدد من الشقق، وتناثرت شظايا الزجاج على الرصيف.

وقال فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، إن الحطام المتساقط من الطائرة المسيرة التي تم اعتراضها تسبب في اشتعال النيران في سيارتين، وتم نقل ثلاثة أشخاص، بينهم مواطن أجنبي يُعتقد أنه من الولايات المتحدة، إلى المستشفى.

وأضاف: "بحسب آخر المعلومات، اشتعلت النيران في سيارتين في منطقة شيفشنكيفسكي نتيجة سقوط الحطام".

وتابع كليتشكو: "هناك أيضاً حريق في الطابق الأول من مبنى سكني مكون من خمسة طوابق. كما تضررت الشرفات في الطوابق من الثاني إلى الرابع".

وتم إنقاذ شخصين من المبنى، وعُثر على شخص مصاب. ويقوم الطاقم الطبي بمعالجته. وتتواجد فرق الطوارئ في الموقع.

وسط كييف لم يعد آمنا

وكان من النادر في السابق أن تصيب الطائرات بدون طيار وسط كييف، المحمي ببعض أقوى الدفاعات الجوية في المدينة، ولكن في الأشهر الأخيرة، تجاوزت هذه الطائرات الطائرات الاعتراضية بشكل متزايد.

حزمة بريطانية بـ 500 مليون جنيه

وتواجد ستريتينج في أوكرانيا للإعلان عن حزمة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لأوكرانيا لشراء طائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي ورادارات وقدرات حيوية أخرى.

ووصف فلاديمير بوتين بأنه "قاتل بدم بارد" وقال إنه "ليس من حقه على الإطلاق أن يلعب دور الضحية".

وقال ستريتينج للصحفيين: "لا فائدة من حضور بوتين للقمم الدولية، وسيره على السجادة الحمراء، وتحدثه بلغة السلام إذا شهدنا في الأيام التالية قصفاً كثيفاً، وخاصة للبنية التحتية المدنية".

وأضاف: "في أوروبا، نعرف تماماً مع من نتعامل في بوتين. وكما قلت من قبل، إنه قاتل بدم بارد".

هجمات متكررة خلال زيارات سياسية

وشنت روسيا عدة ضربات على أوكرانيا خلال زيارات قام بها سياسيون بارزون.

وفي شهر سبتمبر، كان بوريس جونسون على متن قطار مسافر من أوكرانيا إلى بولندا بعد زيارة كييف عندما تعرض خط السكة الحديد لهجوم من طائرة روسية بدون طيار.

وفي عام 2025، كان السير كير ستارمر يزور أوكرانيا لتوقيع اتفاقية لتعزيز العلاقات الدفاعية بين المملكة المتحدة وكييف عندما أرسلت روسيا صواريخ إلى العاصمة.