يُعد خيار تسجيل الدخول باستخدام جوجل وسيلة سريعة ومريحة تختصر عناء ابتكار كلمات مرور جديدة وحفظها لكل موقع أو تطبيق. ورغم ذلك، فإن هذه السهولة تخفي وراءها مخاطر تتعلق بالخصوصية وأمان الحسابات، وفقًا لتقرير تقني نشره موقع "MakeUseOf".

أبرز 3 مخاطر للاعتماد على حساب جوجل في تسجيل الدخول:

توسيع دائرة تتبع بياناتك:

في كل مرة تسجّل فيها دخولك إلى تطبيق مالي، أو منصة تواصل، أو موقع إخباري عبر جوجل، تحصل الشركة على سجل دقيق بنشاطك الرقمي ومواعيد استخدامك لهذه الخدمات. ورغم أن التطبيقات الخارجية لا تحصل على كلمة مرورك (بل تكتفي باسمك وبريدك الإلكتروني)، فإن جوجل تبني ملفًا متكاملًا عن اهتماماتك، وهو ما قد يزعج المهتمين بالخصوصية وتقليل الإعلانات الموجهة.

مخاطر "نقطة الفشل الواحدة":

ربط عشرات الحسابات (مثل سبوتيفاي، ديسكورد، ريديت، وكانفا) بحساب غوغل واحد يشبه وضع البيض كله في سلة واحدة. ففي حال تعرض حسابك للاختراق، أو الإيقاف المفاجئ، أو سُرقت بيانات جلستك عبر موقع مزيف، ستفقد القدرة على الوصول إلى جميع تلك الخدمات دفعة واحدة، وتصبح عملية استعادتها بالغة التعقيد.

صعوبة فك الارتباط مستقبلاً:

إذا قررت يومًا ما تقليل اعتمادك على خدمات جوجل، ستكتشف أنك لا تملك كلمات مرور مستقلة لمعظم حساباتك. سيجبرك هذا على المرور بكل موقع وتطبيق على حدة لفك الارتباط وإنشاء كلمات مرور جديدة، وهو أمر شاق ويستهلك وقتًا طويلًا.

كيف تستخدم هذه الميزة بأمان وذكاء؟

لا يعني وجود هذه المخاطر مقاطعة الميزة تمامًا، بل يمكنك الاستفادة منها وفق القواعد التالية: