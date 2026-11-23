طرحت شركة الاتصالات الأمريكية "AT&T" عرضاً خاصاً بمناسبة الجمعة البيضاء يتيح للعملاء الحصول على خصم يصل إلى 1,200 دولار على هاتف أبل القابل للطي "iPhone Duo"، لينخفض سعره من 1,999 دولاراً إلى 799 دولاراً بنسبة توفير تبلغ نحو 67%.

شروط الحصول على خصم هاتف iPhone Duo والأجهزة المؤهلة

أوضح تقرير نشره موقع "ZDNET" أن العرض يشمل أيضاً هواتف "iPhone 18 Pro" و"iPhone 18 Pro Max"، ويتطلب تفعيل باقة "AT&T Premium 2.0" أو أعلى والتي تبدأ من 100 دولار شهرياً بالإضافة إلى الضرائب والرسوم، أو الاشتراك في باقات غير محدودة مختارة.

وللاستفادة من كامل الخصم البالغ 1,200 دولار، يشترط استبدال هاتف قديم بأي حالة من طرازات "iPhone 15 Pro Max" أو سلسلة "iPhone 16" أو "iPhone Air" أو سلسلة "iPhone 17"، أو تقديم هاتف بقيمة استبدال لا تقل عن 230 دولاراً مثل "Google Pixel 9 Pro Fold" أو "Samsung Galaxy S24+" والإصدارات الأحدث منهما.

تفاصيل الهدايا الإضافية ومدة عقد التقسيط

لفت التقرير إلى إمكانية إضافة جهاز "iPad A16" مقابل 3.99 دولار شهرياً وساعة "Apple Watch SE 3" مقابل 0.99 دولار شهرياً عند إتمام الشراء، حيث تُخصم قيمة الأجهزة في صورة أرصدة فاتورة شهرية تمتد على مدار عقد مدته 36 شهراً، مع تطبيق رسوم تفعيل بقيمة 35 دولاراً على كل جهاز.

وبحسب ما ذكره الموقع، يؤدي إلغاء الخدمة أو سداد قيمة الجهاز مبكراً قبل انتهاء فترة الـ 36 شهراً إلى توقف الأرصدة الشهرية وإلزام العميل بدفع الرصيد المتبقي، متوقعاً استمرار هذا العرض حتى يوم "Cyber Monday" المقبل.