كشف تقرير تقني نشره موقع "TechCrunch" عن 9 إعدادات أساسية ينصح بضبطها في هاتف أبل الجديد القابل للطي "iPhone Duo"، لتسهيل التعامل مع مستشعر البصمة والشاشة العريضة والكاميرا بعد نفاد مخزون الجهاز نتيجة الإقبال الكبير عليه.

حلول عملية لمستشعر البصمة في iPhone Duo

أوضح التقرير أن الهاتف يعتمد على مستشعر بصمة الإصبع الجانبي (Touch ID) بدلاً من تقنية التعرف على الوجه (Face ID)، ما يتطلب تسجيل بصمات متعددة من كلتا اليدين لتناسب طرق إمساك الجهاز المختلفة أفقياً ورأسياً.

وأشار الموقع إلى إمكانية تفعيل خيار فتح القفل عبر ساعة أبل الذكية (Apple Watch) لتجنب الضغط المتكرر على المستشعر، بالإضافة إلى تفعيل ميزة اللمس الخفيف لفتح القفل دون الحاجة للضغط الفعلي على الزر الجانبي.

تحسينات الشاشة العريضة والاختصارات الذكية

نصح التقرير بإيقاف التثبيت التلقائي لأزرار الصوت لتتغير وظيفتها حسب اتجاه دوران الهاتف، وتفعيل ميزة النقر المزدوج أو الثلاثي على ظهر الهاتف لالتقاط صور الشاشة (Screenshots) بيد واحدة بسهولة.

ولفت التقرير إلى أن ميزة الوصول السهل (Reachability) تعمل هنا بسحب حافة الشاشة اليمنى أو اليسرى لتقريب الأطراف البعيدة نظراً لتصميم الهاتف العريض المشابه لجواز السفر، مع إمكانية إنشاء اختصار برمجي لقفل الشاشة تلقائياً بمجرد طي الهاتف.

تخصيص أدوات الكاميرا والتصوير التلقائي

أتاح التحديث الأخير لنظام iOS إمكانية تخصيص شريط أدوات الكاميرا داخل التطبيق لترتيب خيارات الفلاش والوضع الليلي حسب تفضيل المستخدم، كما يمكن إيقاف وميض الفلاش التنبيهي أثناء استخدام ميزة الالتقاط الذكي (Smart Take) المخصصة لتصوير المجموعات تلقائياً دون مؤقت.