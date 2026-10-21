ثورة جديدة من Apple؟ إليكم تقرير المواصفات الكامل والمتوقع لهاتف iPhone Duo المنتظر

تستعد شركة أبل عادتها لإعادة تعريف سوق الهواتف الذكية، وهذه المرة عبر ابتكار جديد كلياً يحمل اسم هاتف iPhone Duo. إليك أبرز مواصفات الهاتف الذكي الذي يجمع بين الأناقة والمواصفات الثورية:

التصميم والشاشة

يأتي الهاتف بشاشة مزدوجة مبتكرة بتصميم يدمج بين شاشتين عاليّتي الدقة من نوع Super Retina XDR، مما يتيح تجربة تعدد مهام حقيقية وغير مسبوقة.

على الجانب الآخر يعتمد الهاتف على مفصلة متينة ومخفية تماماً تسمح بفتح الهاتف بزوايا مختلفة دون التأثير على انسيابية العرض و سيتوفر بتشكيلة ألوان مميزة تشمل التيتانيوم ، الأسود ، والذهبي .

الأداء والقوة

يأتي الهاتف بمعالج الأحدث A18 Pro / A19 ومدعوم بشريحة Apple القادمة المصنعة بتقنية 3 نانومتر، لتوفر أداءً خارقاً وكفاءة أكبر في استهلاك الطاقة.

على الجانب الآخر يأتي الهاتف أيضا بميزات الذكاء الاصطناعي لتسهيل العمل عبر الشاشتين، مثل سحب وإفلات النصوص والصور بسلاسة، وتوليد المحتوى الفوري.

مواصفات الكاميرات

أما عن مواصفات التصوير فيأتي بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مدعومة بمستشعر متطور لالتقاط صور فائقة الوضوح في الإضاءة المنخفضة وعدسة التقريب و نظام كاميرات ثلاثي يمنحك تقريب بصري يصل إلى 5x وزاوية تصوير عريضة جداً لعشاق صناعة المحتوى و ميزة التسجيل بدقة 4K مع تتبع تلقائي للوجوه عبر الشاشتين لسهولة التحكم في زوايا الرؤية.

البطارية والشحن

أما عن مواصفات الشحن فيأتي الهاتف ضخمة تكفي ليوم كامل من الاستخدام المكثف للشاشتين و شحن سريع MagSafe يدعم الشحن اللاسلكي السريع والشحن السلكي بقدرة مطورة.