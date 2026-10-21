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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الطاقة.. تسريبات صادمة تكشف عن هاتف Oppo Reno X ببطارية ضخمة

وحش الطاقة القادم.. تسريبات صادمة تكشف عن هاتف Oppo Reno X ببطارية ضخمة
وحش الطاقة القادم.. تسريبات صادمة تكشف عن هاتف Oppo Reno X ببطارية ضخمة
لمياء الياسين

كشفت أحدث التسريبات القادمة من الصين عبر المُسرّب الشهير Digital Chat Station عن تفاصيل مثيرة تتعلق بهاتف ذكي مرتقب من شركة أوبو، يُشاع أنه سيحمل اسم Oppo Reno X.

ويعد أبرز ما يُميز هذا الهاتف هو قدومه بشاشة عريضة وبطارية ضخمة جداً تصل سعتها إلى 8000 مللي أمبير.

وقد صححت هذه المعلومات الجديدة تسريبات سابقة لنفس المصدر كانت قد أشارت إلى بطارية بسعة 7000 مللي أمبير فقط.

المواصفات المتوقعة لهاتف Oppo Reno X المُرتقب

يأتي الهاتف المرتقب ببطارية سعة 8000 مللي أمبير ضخمة لتوفير عمر تشغيل طويل جداً أما عن مواصفات الشاشة فيأتي الهاتف بشاشة عريضة مسطحة يتراوح حجمها بين 6.3 و6.4 بوصة وبدقة 1.5K أو 2K من نوع LTPO مع حواف فائقة النحافة ومتساوية الأطراف.

كما يأتي الهاتف بمعالج  MediaTek Dimensity 9600M الجديد لتقديم أداء قوي.

هاتف Oppo Reno X

مواصفات الشحن

وعن مواصفات التصوير يأتي الهاتف بكاميرا خلفية تضم مستشعرين بدقة 200 ميجابكسل من نوع Samsung ISOCELL.

يُذكر أن التسريبات تشير أيضاً إلى احتمال إطلاق هذا الهاتف ذي الشاشة العريضة بالتزامن مع سلسلة هواتف Find X10 الرائدة المُرتقبة من أوبو لاحقاً.

في السياق نفسه طرحت أوبو مؤخراً في أسواق معينة هاتفاً آخر يحمل بطارية بنفس السعة الضخمة وهو هاتف Oppo F35 Pro 5G، إلا أن تسريبات هاتف Reno X تشير إلى فئة مواصفات مختلفة تماماً ومعالج أكثر تقدما.

ولم تعلن شركة أوبو رسمياً بعد عن الموعد النهائي للإطلاق أو الأسعار

شركة Oppo كاميرا خلفية هاتف ذكي هاتف Oppo F35 Pro 5G هاتف Reno X شركة أوبو

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