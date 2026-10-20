هل تستغل قوة هاتفك الكاملة؟ ميزات ثورية ستغير طريقتك في استخدام الهاتف

تحولت الهواتف الذكية إلى أدوات ذكية لا غنى عنها في تفاصيل حياتنا، والفضل في ذلك يعود للقفزات الهائلة التي حققها الذكاء الاصطناعي. ولتستفيد من قدرات هاتفك القصوى، استعرض موقع Gizmochina مجموعة من الميزات الثورية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي ترفع كفاءة الاستخدام وتجعل تجربتك اليومية أكثر سلاسة وإبداعاً:

التلخيص الذكي وتكثيف النصوص

في عصر يفيض بالمعلومات والبيانات، تأتي ميزة التلخيص الفوري كأداة إنقاذ حقيقية؛ حيث تعتمد على تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لاختزال المقالات الطويلة، المستندات المعقدة، وصفحات الويب وتحويلها إلى نقاط موجزة ومباشرة. سواء كنت ترغب في استيعاب العناوين الرئيسية لتقرير إخباري أو مراجعة سريعة لبحث علمي، فإن هذه الميزة ستوفر عليك وقتاً وجهداً ثميناً.

التحرير الاحترافي الفوري للصور

لم يعد التقاط الصور المذهلة حكراً على المحترفين، فـأدوات التعديل المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتولى المهمة بالكامل. تعمل هذه التقنية على تحسين جودة الصور تلقائياً عبر ضبط الإضاءة وتوازن الألوان بذكاء، إلى جانب تقديم مرشحات (Filters) مبتكرة وتطوير ميزة "الوضع الشخصي" (Portrait Mode). كل هذا يتيح لك الحصول على لقطات ساحرة بأقل مجهود ممكن وبلمسة زر واحدة.

ميزات ثورية بالذكاء الاصطناعي

ميزة البحث الدائري

تعد ميزة البحث الدائري مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتيح لك البحث عن أي شيء على شاشتك عن طريق تحريك دائرة حوله بإصبعك أو قلمك وذلك للبحث عن معلومات حول الصور أو الأشياء أو النصوص مباشرة من شاشتك

ضغطات المفاتيح.

أصبحت النصوص التنبؤية والكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من تجربة المراسلة الخاصة بنا. من خلال تعلم أسلوبك في الكتابة والكلمات التي تستخدمها بشكل متكرر، يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بدقة بالكلمة أو العبارة التالية، مما يوفر لك الوقت وضغطات المفاتيح.

تساعد هذه الميزة أيضًا في تصحيح الأخطاء المطبعية والنحوية، مما يضمن التواصل الواضح والفعال.