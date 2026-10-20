سامسونج تكشف عن هاتفها الجديد Galaxy F70 للفئة المتوسطة

أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Galaxy F70، والذي يمثل الخيار المتوسط والأساسي في سلسلة هواتف F70. يأتي هذا الإطلاق بعد أن طرحت الشركة هاتفين آخرين في نفس السلسلة هذا العام، هما هاتف Galaxy F70e في شهر فبراير، و هاتف Galaxy F70 Pro في شهر أغسطس.

مواصفات هاتف Galaxy F70e

يتشارك الهاتف الجديد في العديد من مواصفاته وميزاته مع هاتف Galaxy A17 الذي صدر العام الماضي، وقد تم إطلاقه رسمياً في السوق بشاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة، وتعمل بدقة عالية (FHD+) مع سرعة تصفح واستجابة تصل إلى 90 هرتز.

أما عن مواصفات الشاشة فيأتي الهاتف بشاشة محمية بزجاج قوي ومقاوم للصدمات والخدوش من نوع Corning Gorilla Glass Victus.



أما عن الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 13 ميجابكسل وتوجد داخل نتوء (نوتش) صغير أعلى ويحتوي الهاتف أيضا على ثلاث كاميرات في الخلف فتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومزودة بمثبت بصري (OIS) لمنع اهتزاز الصور والفيديوهات أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 5 ميجابكسل مخصصة للتصوير بزاوية واسعة جداً والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لتصوير الأشياء القريبة جداً (ماكرو).



هاتف سامسونج جالاكسي F70

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والبنفسجي، ويأتي بخيارين من المساحة والذاكرة العشوائية:

نسخة 4 + 128 جيجابايت بسعر حوالي 210 دولار أمريكي ونسخة 6 + 128 جيجابايت بسعر حوالي 242 دولارًا أمريكيًا.

المواصفات الأساسية

أما عن مواصفات البطارية فيأتي الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 واط.

وميزات مقاومة الماء والغبار