مفاجأة سارة.. آبل تفاجئ حاجزي هاتف "آيفون ديو" بتبكير مواعيد الاستلام

أسعدت شركة "أبل" العديد من عملائها بخبر غير متوقع تمامًا في الساعات الماضية، حيث بدأت الشركة في تقريب مواعيد تسليم هاتفها الجديد القابل للطي "آيفون ديو" لتصل للمشترين مبكرًا.

صدمة التأجيل تتحول لفرحة

وبحسب تقرير تفصيلي نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني، فتحت الشركة باب الحجز المسبق للهاتف يوم الجمعة الماضي.

ولكن سرعان ما نفدت الكمية الأولى بالكامل، وتسبب هذا الإقبال الهائل في تأجيل موعد تسليم الطلبات الجديدة حتى أواخر شهر يناير من عام 2027.

وشعر الكثيرون بالإحباط الشديد بسبب طول فترة الانتظار، لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، حدث تطور مفاجئ غير متوقع.

فيما تلقى عدد كبير من المستخدمين رسائل تخبرهم بتعديل موعد الشحن.

وتغيرت مواعيد استلامهم من شهر ديسمبر لتصبح يوم 23 أكتوبر الجاري، وهو نفس يوم الإطلاق الرسمي بالأسواق.

تحديثات مفرحة للمستخدمين

وأوضح التقرير أن هذه التحديثات الإيجابية ظهرت بشكل ملحوظ جداً بين جمهور المشترين في اليابان.

وشارك العديد من العملاء صوراً لمواعيد الاستلام الجديدة المبكرة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ولا يزال من غير الواضح حتى اللحظة ما إذا كانت الشركة ستعمم هذا التبكير ليشمل باقي دول العالم قريباً.

ويبدو أن هذه الأخبار السارة تقتصر حالياً على الطلبات التي تمت مباشرة من خلال موقع أبل الرسمي، ولم تشمل متاجر التجزئة الخارجية الأخرى.

ترقب لبيان الشركة الرسمي

ولم تصدر أبل أي تعليق رسمي حتى الآن لتفسير هذا التغيير السريع في المواعيد.

ويخشى بعض المتابعين أن يكون هذا التعديل مجرد خطأ تقني في نظام المبيعات الإلكتروني قد تتراجع عنه الشركة لاحقاً.

بينما يأمل الكثير من عشاق التكنولوجيا أن تكون الشركة قد نجحت فعلياً في زيادة خطوط الإنتاج لتلبية الطلب الضخم.

وستكشف الأيام القليلة القادمة حقيقة الأمر عندما يبدأ شحن هاتف آيفون ديو فعلياً لأيدي المشترين المحظوظين بهذه المواعيد المبكرة.