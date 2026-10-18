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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اللحظة الحاسمة.. أبل تفتح باب الحجز المسبق لهاتفها الثوري "آيفون ديو" اليوم

آيفون ديو
آيفون ديو
احمد الشريف

أعلنت شركة "أبل" رسمياً عن بدء تلقي طلبات الحجز المسبق لأول هاتف قابل للطي من إنتاجها، والذي يحمل اسم "آيفون ديو" (iPhone Duo)، لتبدأ مرحلة جديدة في عالم الهواتف الذكية المنتظرة بشدة.

استعد لحجز نسختك الآن

وبحسب ما أعلنته الشركة، أصبح بإمكان عشاق التكنولوجيا ومحبي منتجات أبل الدخول إلى الموقع الرسمي أو استخدام تطبيق متجر أبل لتسجيل طلباتهم.

وتعتبر هذه الخطوة فرصة ذهبية لمن يرغب في استلام الجهاز الجديد فور طرحه رسمياً في الأسواق، وتجنب مشكلة نفاد الكميات التي تحدث عادة مع الإصدارات الجديدة والمميزة للشركة. 

وينصح الخبراء بضرورة تجهيز البيانات البنكية واختيار المواصفات المطلوبة مسبقاً لضمان سرعة إتمام عملية الشراء.

شاشتان بتصميم كتاب أنيق

ويتميز هاتف "آيفون ديو" بتصميم مبتكر يشبه الكتاب. فعندما يكون مغلقاً، يمكنك استخدام شاشة خارجية بحجم 5.4 بوصة لتصفح الرسائل والرد على المكالمات كأي هاتف عادي. 

ولكن عند فتحه، تتفاجأ بشاشة داخلية ضخمة وعالية النقاء بحجم 7.6 بوصة. 

وتعتبر هذه الشاشة الكبيرة والمريحة مثالية جداً لمشاهدة الأفلام، أو تعديل الصور، أو حتى تقسيم الشاشة لفتح عدة تطبيقات في نفس الوقت وإنجاز أعمالك بسرعة وسهولة.

أسعار تنافسية وخيارات متعددة

وأوضحت التقارير التقنية أن الهاتف سيتوفر بعدة ألوان جذابة ليناسب كل الأذواق. 

ويبدأ سعر النسخة الأساسية من 1999 دولاراً أمريكياً. ورغم أن السعر يبدو مرتفعاً، إلا أنه يتماشى مع أسعار الهواتف القابلة للطي من الشركات المنافسة التي تقدم نفس الإمكانيات. 

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في توصيل الأجهزة للمشترين الأوائل خلال الأسابيع القليلة القادمة، ليكونوا أول من يجرب هذه التكنولوجيا الجديدة من أبل.

آيفون ديو أبل iPhone Duo iPhone

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