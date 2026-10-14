استعد للزحام.. أبل تفتح باب تجهيز الحجز المسبق لهاتف "آيفون ديو"

أتاحت شركة "أبل" رسميًا لعملائها فرصة الاستعداد المبكر للحجز المسبق لهاتفها الجديد "آيفون ديو" (iPhone Duo)، لتسهيل عملية الشراء قبل الانطلاق الرسمي وتجنب ضغط الزوار.

خطوة استباقية لضمان هاتفك

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني، أطلقت الشركة ميزة "الاستعداد للحجز" عبر تطبيق متجر أبل الرسمي وموقعها الإلكتروني.

وتسمح لك هذه الخطوة ببساطة باختيار كل تفاصيل هاتفك الجديد وتجهيزها في سلة المشتريات منذ الآن.

وتعتبر هذه الطريقة هي الحل الأمثل والسحري للهروب من مشكلة تعطل الموقع أو نفاد الكميات المتاحة في اللحظات الأولى لفتح باب البيع الفعلي.

اختر لونك ومساحتك بهدوء

وأوضح التقرير أن هذه المرحلة التحضيرية تمنح المشتري وقتاً كافياً للتفكير واتخاذ القرار دون تسرع أو توتر، حيث يمكنك الدخول الآن لتحديد اللون الذي تفضله، واختيار مساحة التخزين التي تناسب حجم صورك وملفاتك اليومية.

وبمجرد الاستقرار على المواصفات المطلوبة، تقوم بحفظ هذا الطلب المبدئي في حسابك، وعندما تدق ساعة الصفر ويفتح باب الحجز الرسمي يوم الجمعة، لن تحتاج سوى لضغطة زر واحدة لتأكيد عملية الشراء فوراً قبل الآخرين.

تسهيلات في الدفع واستبدال القديم

ولم تقتصر التجهيزات المبكرة على اختيار شكل الهاتف وإمكانياته فقط، بل شملت أيضاً ترتيب الأمور المالية لضمان سلاسة الدفع، فالنظام يطلب منك مراجعة وتأكيد بيانات بطاقتك البنكية، لتجنب أي أخطاء أو رفض للعملية وقت الضغط.

كما يتيح لك تقييم هاتفك القديم إلكترونياً إذا كنت ترغب في إعادته للشركة واستبداله بالهاتف الجديد للحصول على خصم مباشر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مراجعة عروض التقسيط المريحة أو باقات شركات الاتصالات المتاحة.

نصيحة ذهبية لتجنب التأخير

ونصح الخبراء في التقرير بضرورة استخدام تطبيق "متجر أبل" (Apple Store) المحمل مسبقاً على هواتف آيفون لإتمام هذه الخطوات، بدلاً من الاعتماد على متصفح الإنترنت العادي على جهاز الكمبيوتر.

فالتطبيق عادة ما يكون أسرع وأكثر استقراراً في أوقات الضغط الشديد. ويعد هاتف "آيفون ديو" واحداً من أكثر الأجهزة التي ينتظرها الملايين بشغف، مما يعني أن الدقائق الأولى للحجز ستشهد سباقاً شرساً حول العالم، ومن يجهز طلبه اليوم سيضمن استلام جهازه ضمن الدفعة الأولى فور طرحه بالأسواق.