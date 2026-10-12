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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوة جديدة من أبل.. صفقة سرية للسيطرة على تكنولوجيا البودكاست الذكي

أبل
أبل
احمد الشريف

كشفت وثائق رسمية عن إبرام شركة "أبل" لصفقة توظيف واستحواذ غير تقليدية مع شركة "هيوكس" الناشئة، في خطوة تشير لاهتمامها الكبير باقتحام عالم المقاطع الصوتية المصنوعة بالذكاء الاصطناعي.

صفقة ذكية لضم العقول والتكنولوجيا

وبحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" التقني، اختارت أبل طريقة ذكية جداً للاستفادة من هذه الشركة دون شرائها بالكامل. 

وتعرف هذه الطريقة بـ"الاستحواذ العكسي"، حيث تقوم أبل بتعيين الموظفين الأساسيين والمبدعين في "هيوكس"، وتحصل في نفس الوقت على ترخيص غير حصري لاستخدام التكنولوجيا والبرمجيات التي ابتكروها. 

ويتيح هذا الأسلوب للشركات الكبرى الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة بشكل فوري، دون الدخول في تعقيدات وموافقات قانونية طويلة للاستحواذ الكامل على الشركات الناشئة.

تطبيق يحول الأخبار لبرامج إذاعية

وأوضح التقرير أن شركة "هيوكس" تم تأسيسها على يد مجموعة من الموظفين السابقين في "جوجل"، والذين شاركوا في تطوير برمجيات صوتية متطورة. 

ونجح هؤلاء المطورون في ابتكار تطبيق ذكي، يسمح للمستخدم بكتابة أي موضوع يهتم به ليقوم البرنامج فوراً بتحويل هذا الموضوع إلى حلقة "بودكاست" (برنامج إذاعي) كاملة، أو سلسلة حلقات بصوت طبيعي جداً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر مايو الماضي وقف خدماتها وحذف التطبيق من المتاجر مع التعهد بمسح بيانات المستخدمين.

خطط غامضة من أبل للمستقبل

ورغم الكشف عن هذه الصفقة، التي أبلغت بها أبل المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي، لا تزال خطط الشركة الأمريكية غير واضحة للجمهور، فلم تعلن أبل حتى الآن عن الطريقة التي ستستخدم بها هذه التكنولوجيا الصوتية المتطورة. 

ولكن يرى الخبراء أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتطوير مزايا جديدة في أجهزة وتطبيقات أبل المستقبلية، لتقدم لمستخدميها تجربة صوتية شخصية وفريدة من نوعها.

أبل الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا وثائق رسمية جوجل برمجيات صوتية متطورة برنامج إذاعي

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