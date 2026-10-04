أزمة آيفون 18 برو ماكس.. أبل تقرر استبدال الهواتف المتضررة من عطل الشبكات

قررت شركة "أبل" رسميًا استبدال بعض هواتف "آيفون 18 برو ماكس" بأجهزة جديدة كليًا، بعد اكتشاف عيب تقني يمنعها من الاتصال بشبكات المحمول بشكل طبيعي.

خلل مزعج يضرب شبكة الاتصالات

وبحسب تقرير نشره موقع "سيكينج ألفا"، واجه عدد من مقتني الهاتف الرائد الجديد مشكلة محبطة فور شرائه.

تركز هذا الخلل بشكل محدد في الأجهزة المرتبطة بشبكة شركة الاتصالات الأمريكية "AT&T"، حيث لاحظ المستخدمون اختفاء إشارة الشبكة بشكل متكرر وغير مبرر.

جعل هذا العطل الهاتف باهظ الثمن عاجزًا تمامًا عن إجراء المكالمات الهاتفية العادية أو حتى تصفح الإنترنت باستخدام باقة الموبايل.

فشل محاولات إصلاح آيفون 18 برو ماكس

ومع ظهور المشكلة، سارع الكثيرون لمحاولة حلها بالطرق البسيطة المعتادة. قام بعض المستخدمين بإغلاق الهاتف وإعادة تشغيله، بينما لجأ آخرون إلى تفعيل وضع الطيران ثم إيقافه، أو حتى إرجاع إعدادات الشبكة إلى حالة المصنع.

ورغم كل هذه المحاولات المتكررة، استمرت المشكلة كما هي دون أي تحسن، مما دفع العملاء الغاضبين لرفع شكاوى متتالية إلى الدعم الفني للشركة للمطالبة بتفسير وحل فوري.

أجهزة جديدة كبديل للمتضررين

وبعد الفحص الفني الدقيق لهذه الشكاوى، أدركت الشركة أن الأزمة تحتاج لتدخل جذري.

وأوضح التقرير أن هذا العطل لا يمكن إصلاحه ببساطة عبر إرسال تحديث "سوفت وير" (وهو ملف صغير ترسله الشركة عبر الإنترنت لتصحيح أخطاء نظام التشغيل).

وبدلاً من ذلك، تبين أن المشكلة تتعلق بخلل في المكونات الداخلية للهاتف المسؤولة عن التقاط الإشارة.

ولهذا السبب، وجهت "أبل" المتضررين للتوجه إلى فروعها المعتمدة لتسليم أجهزتهم المعيبة، واستلام هواتف جديدة تمامًا لضمان استقرار الخدمة وعودة الشبكة للعمل بكفاءة.