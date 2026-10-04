قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب «صلاح» و«عبدالمنعم».. موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا الودية الليلة والقنوات الناقلة
نادية الجندي تكشف سر جمالها وحقيقة اعتزالها الفن.. وتروي ذكريات الطفولة: «كان بيقولولي في المدرسة هتبقى نجمة» | خاص
نحن في اختبار صعب للغاية .. «موسيماني»: مواجهة مصر فرصة لمعرفة قدرات لاعبينا
ترامب: كوريا الشمالية تمتلك 112 صاروخًا نوويًا .. وإيران لن تحصل على واحد
نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ
الضرائب العقارية: شقق الإسكان الاجتماعي مُطالبة بتقديم الإقرار.. والضريبة تُحسب على كل وحدة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-10-2026 .. والقنوات الناقلة
دعاء الصباح لجلب الرزق والفرج .. ردده كل يوم
اعتداءات مُستمرة .. إسرائيل تستهدف 14 بلدة جنوب لبنان
يوم الحسم .. البرازيل تستعد لانتخابات رئاسية وسط منافسة بين «لولا» و«بولسونارو»
«مُتحدث الصحة»: المبادرات الرئاسية مستمرة حتى دخول جميع المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أزمة آيفون 18 برو ماكس.. أبل تقرر استبدال الهواتف المتضررة من عطل الشبكات

آيفون 18 برو ماكس
آيفون 18 برو ماكس
احمد الشريف

قررت شركة "أبل" رسميًا استبدال بعض هواتف "آيفون 18 برو ماكس" بأجهزة جديدة كليًا، بعد اكتشاف عيب تقني يمنعها من الاتصال بشبكات المحمول بشكل طبيعي.

خلل مزعج يضرب شبكة الاتصالات

وبحسب تقرير نشره موقع "سيكينج ألفا"، واجه عدد من مقتني الهاتف الرائد الجديد مشكلة محبطة فور شرائه. 

تركز هذا الخلل بشكل محدد في الأجهزة المرتبطة بشبكة شركة الاتصالات الأمريكية "AT&T"، حيث لاحظ المستخدمون اختفاء إشارة الشبكة بشكل متكرر وغير مبرر. 

جعل هذا العطل الهاتف باهظ الثمن عاجزًا تمامًا عن إجراء المكالمات الهاتفية العادية أو حتى تصفح الإنترنت باستخدام باقة الموبايل.

فشل محاولات إصلاح آيفون 18 برو ماكس

ومع ظهور المشكلة، سارع الكثيرون لمحاولة حلها بالطرق البسيطة المعتادة. قام بعض المستخدمين بإغلاق الهاتف وإعادة تشغيله، بينما لجأ آخرون إلى تفعيل وضع الطيران ثم إيقافه، أو حتى إرجاع إعدادات الشبكة إلى حالة المصنع. 

ورغم كل هذه المحاولات المتكررة، استمرت المشكلة كما هي دون أي تحسن، مما دفع العملاء الغاضبين لرفع شكاوى متتالية إلى الدعم الفني للشركة للمطالبة بتفسير وحل فوري.

أجهزة جديدة كبديل للمتضررين

وبعد الفحص الفني الدقيق لهذه الشكاوى، أدركت الشركة أن الأزمة تحتاج لتدخل جذري. 

وأوضح التقرير أن هذا العطل لا يمكن إصلاحه ببساطة عبر إرسال تحديث "سوفت وير" (وهو ملف صغير ترسله الشركة عبر الإنترنت لتصحيح أخطاء نظام التشغيل). 

وبدلاً من ذلك، تبين أن المشكلة تتعلق بخلل في المكونات الداخلية للهاتف المسؤولة عن التقاط الإشارة. 

ولهذا السبب، وجهت "أبل" المتضررين للتوجه إلى فروعها المعتمدة لتسليم أجهزتهم المعيبة، واستلام هواتف جديدة تمامًا لضمان استقرار الخدمة وعودة الشبكة للعمل بكفاءة.

أبل آيفون 18 برو ماكس آيفون 18 آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

الزمالك

الأكبر في تاريخ النادي.. أحمد حسن يكشف مفاجآت في تحقيقات النيابة داخل الزمالك

عدادات الكهرباء

حالات رفع عدادات الكهرباء الكودية والغرامات

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

محمد صلاح

حضن أبوي.. محمد صلاح يحتفل بلحظة دافئة مع نجله ليل

ترشيحاتنا

لينا صوفيا

لينا صوفيا تشارك في أسبوع الموضة بباريس وتحضر عرض كريستيان لوبوتان.. صور

لينا صوفيا

لينا صوفيا تشارك في أسبوع الموضة بباريس وتحضر عرض كريستيان لوبوتان .. صور

جريمة فى الزمالك

صبا مبارك في مواجهة «جريمة في الزمالك».. طرح البرومو التشويقي للحكاية الجديدة من «القصة الكاملة»

بالصور

نسرين طافش تتألق بإطلالة رياضية عبر «إنستجرام»

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ارتشي أوين يحقق فوزه الأول في فورمولا 4 السعودية على حلبة جدة

ارتشي أوين
ارتشي أوين
ارتشي أوين

فستان ناعم.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة جذابة عبر «إنستجرام»

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

فستان لافت.. أمينة خليل تتألق بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد