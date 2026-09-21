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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تلغي Apple Pencil مخصصًا لـiPhone Duo قبل إطلاقه.. وهذا هو السبب الحقيقي

لماذا تخلت آبل عن قلم آبل الأصغر حجماً؟
لماذا تخلت آبل عن قلم آبل الأصغر حجماً؟
لمياء الياسين


أفادت التقارير أن شركة آبل ألغت قلم آبل الصغير المصمم خصيصًا لهاتف آيفون ديو بعد مواجهة مشكلات تقنية قبل وقت قصير من بدء الإنتاج بكميات كبيرة. كان من المفترض أن يُثبّت هذا القلم الصغير مغناطيسيًا على مفصل هاتف آيفون القابل للطي الأول من آبل، مما يوفر للمستخدمين طريقة موفرة للمساحة لتدوين الملاحظات والرسم.

لكن المشروع أُلغي بعد ظهور تحديات هندسية، وفقًا لما ذكره مارك جورمان من بلومبيرج. وبدلاً من ذلك، حوّلت آبل تركيزها إلى توفير التوافق مع قلم آبل الحالي بمنفذ USB-C في هاتف آيفون ديو.
يأتي هذا التغيير مصحوباً بشرط: فمن غير المتوقع أن يكون دعم القلم متاحاً عند طرح الهاتف القابل للطي للبيع لأول مرة.


لماذا تخلت آبل عن قلم آبل الأصغر حجماً؟
 

تضمنت خطة آبل الأصلية تطوير قلم أصغر حجماً يتناسب مع التصميم المدمج لهاتف آيفون ديو. وبدلاً من الحاجة إلى مساحة تخزين منفصلة، ​​صُمم الملحق ليتم تثبيته مغناطيسياً على مفصل الهاتف إلا أن التصميم المثبت بالمفصلات تسبب، بحسب التقارير، في العديد من التحديات الهندسية قبل الإنتاج الضخم.

شملت المخاوف المحتملة محاذاة الشحن المغناطيسي، ومسافة المفصلة، ​​والتكامل مع نظام الشحن. كما أثار موضع القلم تساؤلات عملية حول مدى سهولة فتح الهاتف مع بقاء القلم مثبتًا.

كانت هناك مخاوف أيضاً من أن يتسبب الملحق في خدش شاشة الجهاز القابل للطي الحساسة. وبالإضافة إلى المساحة المحدودة المتاحة لقلم اللمس، يبدو أن هذه التحديات قد عرقلت نهج آبل الأصلي.أخبار الشركة

تم التخلي في النهاية عن قلم الرصاص الأصغر حجماً، مما دفع الشركة إلى السعي لتحقيق التوافق مع ملحق موجود بدلاً من ذلك.

على الرغم من أن دعم قلم Apple Pencil مُخطط له في جهاز iPhone Duo، إلا أنه لا ينبغي للمستخدمين أن يتوقعوا أن تعمل هذه الميزة مباشرة بعد إخراج الجهاز من العلبة.

لا تزال شركة آبل بحاجة إلى تطوير البرامج المطلوبة وإكمال الاختبارات الداخلية لضمان عمل قلم آبل USB-C بشكل صحيح على كل من الشاشات الداخلية والخارجية للهاتف.

من المتوقع صدور التحديث في نهاية عام 2026، مما يعني أن مشتري جهاز iPhone Duo الأوائل قد يظلون بدون وظيفة القلم لعدة أشهر بعد شراء الجهاز.

بالنسبة للمستخدمين الذين يفكرون في شراء الجهاز القابل للطي تحديداً لتدوين الملاحظات أو الرسم، قد يكون التوقيت عاملاً مهماً في تحديد وقت شراء الجهاز.

يأتي تحول شركة آبل إلى قلم آبل USB-C مصحوبًا أيضًا ببعض القيود على الميزات.

على عكس قلم Apple Pencil Pro، لا يدعم طراز USB-C حساسية الضغط، أو إيماءات النقر المزدوج، أو ردود الفعل اللمسية، أو خاصية تحديد الموقع. ولكنه يحتفظ بحساسية الإمالة، مما يدعم الرسم الأساسي وتدوين الملاحظات.

بمجرد تفعيل خاصية التوافق، من المتوقع أن يتمكن المستخدمون من استخدام القلم على كلا شاشتي جهاز iPhone Duo.

كما أن طراز USB-C أرخص من الإصدار الاحترافي، مما يجعله خيارًا أكثر سهولة للمستخدمين الذين يحتاجون في المقام الأول إلى وظائف الكتابة والرسم الأساسية.

ومع ذلك، قد يجد أولئك الذين يتوقعون تجربة كاملة لقلم Apple Pencil Pro على أول هاتف iPhone قابل للطي من Apple أن مجموعة الميزات محدودة.

لماذا لا تستخدم آبل قلم آبل برو؟


يبدو أن تصميم جهاز iPhone Duo يمثل عاملاً آخر وراء قرار شركة Apple.

يُقال إن الجهاز القابل للطي يفتقر إلى سطح الشحن المغناطيسي المطلوب لقلم Apple Pencil Pro. وهذا يحد من خيارات الشركة لدمج قلمها الأكثر تطوراً مع الجهاز.

كان الهدف من قلم Apple Pencil الأصلي الصغير هو معالجة القيود المادية للأجهزة القابلة للطي، لكن المشاكل الهندسية التي تم الإبلاغ عنها أجبرت شركة Apple على إعادة النظر في هذا النهج.

يوفر استخدام قلم Apple Pencil الحالي المزود بمنفذ USB-C بديلاً، على الرغم من أنه يتطلب عملاً إضافياً على البرامج واختباراً قبل تفعيل الميزة.أخبار الشركة

من المتوقع أن يمثل جهاز iPhone Duo المرة الأولى التي توفر فيها شركة Apple إمكانية استخدام قلم Apple Pencil مع جهاز iPhone.

لكن إلغاء القلم الصغير المثبت على المفصلة وتأخر طرح دعم قلم USB-C يظهر أن دمج وظائف القلم في هاتف قابل للطي يمثل تحديات خاصة به.

بالنسبة للمشترين الأوائل، فإن المقايضة واضحة: قد يدعم جهاز iPhone Duo في النهاية إدخال القلم عبر كلا الشاشتين، لكن هذه الإمكانية لن تكون جاهزة عند الإطلاق.

هاتف آيفون هاتف آيفون ديو هاتف آيفون القابل للطي جهاز iPhone Duo قلم Apple Pencil Pro

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