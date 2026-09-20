شاشة ضخمة وكاميرا 100x.. هاتف هواوي القابل للطي يحقق مبيعات قياسية

أعلنت شركة هواوي أن هاتفها القابل للطي Pura X Max، الذي تصفه بأنه أول هاتف في فئة الهواتف ذات الشاشة العريضة مزدوجة الجوانب، تجاوز حاجز 1.2 مليون وحدة مشحونة خلال أربعة أشهر فقط من إطلاقه، كما حقق أعلى معدل لرضا المستخدمين، وفقا لما أعلنته الشركة.

وكشفت هواوي في منشور جديد عبر منصة “ويبو” أن مبيعات وشحنات Pura X Max تجاوزت 1.2 مليون وحدة منذ طرح الهاتف، مشيرة إلى أن تقنيات التصوير والاتصالات التي يقدمها الجهاز ساهمت في جذب المستخدمين.

وقالت الشركة إن الهاتف حقق هذه الأرقام خلال أربعة أشهر فقط، بالتزامن مع حصوله على إشادات واسعة من المستهلكين، ما يشير إلى إمكانية استمرار نمو مبيعاته خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير حديث، ارتفعت مبيعات Huawei Pura X Max في السوق بنسبة 76.5% بعد إعلان آبل عن أول هاتف قابل للطي بتصميم عريض، والذي حمل اسم iPhone Duo في التقرير.

هواوي Pura X Max

شاشة واسعة ومفصل جديد



يتميز هاتف Pura X Max بشاشة خارجية قياس 5.4 بوصة، إلى جانب شاشة داخلية كبيرة بقياس 7.69 بوصة، وتصل درجة السطوع القصوى للشاشة الخارجية إلى 3500 شمعة، مع دعم معدل تحديث متكيف يتراوح بين 1 و120 هرتز بتقنية LTPO، بالإضافة إلى استخدام الجيل الثاني من زجاج Kunlun.

ويعتمد الهاتف على مفصل جديد بتصميم Basalt Waterdrop، تقول هواوي إنه ساهم في زيادة مساحة الشاشة بنسبة 16%، وتحسين مقاومة السقوط بنسبة 33%.

كما تتكون حماية الشاشة من طبقة مركبة ثلاثية تشمل زجاج UTG فائق النحافة، وطبقة دعم من ألياف الكربون، وطبقة عازلة مصنوعة من مادة ذات وزن جزيئي فائق الارتفاع.

كاميرات متعددة وتقريب يصل إلى 100 مرة



على مستوى التصوير، يضم الهاتف نظام كاميرات خلفيا يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التقريب الفائق، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12.5 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف كذلك بعدسة تليفوتوغرافي بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل، تدعم تقريبا بصريا 3.5x، وتقريبا بجودة بصرية يصل إلى 7x، بينما يصل التقريب الرقمي إلى 100x، إلى جانب عدسة متعددة الأطياف من الجيل الثاني.

ويضم كل من الشاشة الرئيسية والشاشة الخارجية كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

بطارية كبيرة وشحن سريع



ويحتوي Huawei Pura X Max على بطارية بسعة 5300 مللي أمبير، مع دعم تقنية SuperCharge للشحن السلكي بقدرة تصل إلى 66 وات، إلى جانب الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.