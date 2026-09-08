هواوي تكشف عن هاتف Nova 16s Pro بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل وبطارية ضخمة

كشفت شركة "هواوي" (Huawei) الصينية رسمياً عن هاتفها الذكي الجديد "Nova 16s Pro"، الذي يمثل طفرة تقنية في فئته المتوسطة العليا بفضل تزويده بمستشعر تصوير رئيسي بدقة 200 ميجابكسل وبطارية عملاقة تدعم الشحن فائق السرعة، وفقاً لما أورده تقرير تقني نشره موقع Huawei Central المتخصص.

مستشعر 200 ميجابكسل وكاميرات طيفية متعددة

أوضح التقرير أن الهاتف الجديد يعد أول جهاز في سلسلة نوفا يحصل على كاميرا رئيسية بمستشعر RYYB ضخم بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 ومثبت بصري (OIS)، مما يضمن التقاط قدر هائل من الضوء وتفاصيل فائقة الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتدعم المنظومة كاميرات طيفية مزدوجة في الأمام والخلف مزودة بمستشعر "القيقب الأحمر" (Red Maple) بقياس 10 ملم لضبط ألوان البشرة بدقة طبيعية، إلى جانب حزمة أدوات ذكاء اصطناعي لتحرير الصور وإزالة الشوائب آلياً.

بطارية ضخمة بقدرة شحن توربيني 100 واط

أشار المصدر إلى أن هاتف Nova 16s Pro زُوّد ببطارية ضخمة تبلغ سعتها المقدرة 6800 مللي أمبير في الساعة (تصل إلى 7000 مللي أمبير في سعتها النموذجية)، لتمنح المستخدمين فترات تشغيل طويلة تمتد لأيام من الاستخدام المتواصل دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر.

وتدعم البطارية تقنية الشحن فائق السرعة "HUAWEI SuperCharge Turbo" بقدرة 100 واط عبر منفذ Type-C، مما يتيح استعادة النسبة الأكبر من طاقة البطارية في غضون دقائق معدودة بأمان تام.

شاشة OLED منحنية ومعالج Kirin 9010S

أفاد تقرير موقع “Huawei Central” بأن الجهاز يتميز بشاشة OLED منحنية الأطراف بقياس 6.84 بوصات بدقة عرض عالية تبلغ 1320×2856 بكسل، وتدعم معدل تحديث تكيفي سلس يصل إلى 120 هرتز لتقديم تجربة بصرية غامرة في الألعاب وتشغيل الفيديو.

ويعتمد الهاتف على معالج "Kirin 9010S" ثماني النواة مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، موفراً أداءً عالي الكفاءة في إدارة التطبيقات والمهام المتعددة تحت مظلة واجهة التشغيل الحديثة.

الأسعار وموعد التوفر في الأسواق العالمية

ذكرت شركة هواوي أن الهاتف صُمم لتلبية احتياجات صناع المحتوى وعشاق التصوير الفوتوغرافي بجسم مقاوم لرذاذ الماء والغبار بمعيار IP65، لافتة إلى أن هاتف Nova 16s Pro يبدأ طرحه في الأسواق الدولية خارج الصين بسعر تجزئة يبلغ 749 يورو، ليعزز تنافسية الشركة في قطاع الهواتف شبه الرائدة عالمياً.