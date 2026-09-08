بدرة: المؤشرات الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين في مصر

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن إشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، تمثل رسالة إيجابية للمستثمرين وتعزز الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات.

وأوضح مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57 مليار دولار، جاء بدعم من تحسن موارد السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات.

وأكد أن استمرار مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية، إلى جانب تراجع مخاطر السندات السيادية؛ يعكس تحسن ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري.

ينعكس تدريجياً على دخول المواطنين

وأشار إلى أن تجاوز معدل النمو 5% ودعم الاستثمارات الصناعية، خاصة في منطقة قناة السويس، يسهمان في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينعكس تدريجياً على دخول المواطنين.