قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الريال السعودي بكام اليوم 30 أغسطس 2026؟.. سعره مقابل الجنيه المصري
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد
أحمد حسن: إمام عاشور جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام سموحة.. والقرار في يد عموتة
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. توغلات جديدة لقوات الاحتلال جنوب سوريا
واشنطن بوست: فنزويلا تعهدت بعدم «التنازل» عن نفطها.. وترامب يسعى للاستحواذ على مكاسب ضخمة
رسم سياسات العمل ومنع النزاعات.. ننشر اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
الذهب بعد موجة التراجع.. خبير يكشف هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟
البحر المتوسط يشتعل.. الأسطول التركي يقترب من سفن بحرية إسرائيلية ويحدد لها مسارات بحرية
النيجر.. الهدوء يعود إلى نيامي بعد إحباط تمرد عسكري
هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة أم تبطلها وتوجب الإعادة؟.. انتبه
سعر الذهب اليوم الأحد في الإمارات .. عيار 21 بـ476.7 درهم
وفاة الفنان محمد التاجي عن عمر 72 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة.. ومفارقة مؤثرة قبل رحيله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بدرة: توجيه رئاسي بتوضيح رؤية الدولة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة
محمد البدوي

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن عدد من الملفات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأنها، في مقدمتها المرحلة المقبلة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب فرص الاستثمار والسياسات النقدية ودور القطاع الخاص في الأنشطة السياحية والشاطئية.

الفرص المتاحة خلال المرحلة المقبلة

وقال بدرة، خلال لقائه ببرنامج «تغطية خاصة»، الذي يقدمه محمد جوهر وأحمد دياب على قناة «صدى البلد»، إن التوجيهات الرئاسية تتضمن ضرورة توضيح الرؤية الاقتصادية للدولة أمام المواطنين، بما يساعد على التعريف بالفرص المتاحة خلال المرحلة المقبلة.

إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص

وأوضح أن من بين الملفات المطروحة فرص الاستثمار، والسياسات النقدية، إلى جانب إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عدد من الأنشطة، ومن بينها المشروعات المرتبطة بالسياحة والأنشطة الشاطئية.

زيادة المعروض للسيطرة على الأسعار
 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود توجه لزيادة المعروض من السلع التموينية، بالتوازي مع تعزيز التفاهمات بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف المساهمة في خفض مستويات الأسعار قدر الإمكان.

وأكد بدرة أن زيادة المعروض من السلع وتحسين التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يساهما في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، خاصة مع العمل على الحد من معدلات التضخم.

الاستقرار في الأسواق والأسعار

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو أن يشعر المواطن بتحسن نسبي في قدرته على شراء احتياجاته اليومية، مع استمرار جهود الدولة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق والأسعار.

التضخم معدلات التضخم السيسي الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

الاهلي

عامر العمايرة: لجنة الحكام مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد تصريحات كريم شحاتة

ترشيحاتنا

عبد المنعم

رغم الهزيمة بثلاثية.. مدرب نيس يشيد بمحمد عبدالمنعم

مروان عطية

مروان عطية يكشف كواليس تجديد عقده مع الأهلي

صلاح

محمد صلاح أمام فرصة ذهبية لدخول قائمة تاريخية تضم رونالدو وزلاتان وليفاندوفسكي

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد