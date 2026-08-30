مصطفى بدرة: توجيه رئاسي بتوضيح رؤية الدولة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن عدد من الملفات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأنها، في مقدمتها المرحلة المقبلة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب فرص الاستثمار والسياسات النقدية ودور القطاع الخاص في الأنشطة السياحية والشاطئية.

الفرص المتاحة خلال المرحلة المقبلة

وقال بدرة، خلال لقائه ببرنامج «تغطية خاصة»، الذي يقدمه محمد جوهر وأحمد دياب على قناة «صدى البلد»، إن التوجيهات الرئاسية تتضمن ضرورة توضيح الرؤية الاقتصادية للدولة أمام المواطنين، بما يساعد على التعريف بالفرص المتاحة خلال المرحلة المقبلة.

إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص

وأوضح أن من بين الملفات المطروحة فرص الاستثمار، والسياسات النقدية، إلى جانب إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عدد من الأنشطة، ومن بينها المشروعات المرتبطة بالسياحة والأنشطة الشاطئية.

زيادة المعروض للسيطرة على الأسعار



وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود توجه لزيادة المعروض من السلع التموينية، بالتوازي مع تعزيز التفاهمات بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف المساهمة في خفض مستويات الأسعار قدر الإمكان.

وأكد بدرة أن زيادة المعروض من السلع وتحسين التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يساهما في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، خاصة مع العمل على الحد من معدلات التضخم.

الاستقرار في الأسواق والأسعار

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو أن يشعر المواطن بتحسن نسبي في قدرته على شراء احتياجاته اليومية، مع استمرار جهود الدولة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق والأسعار.